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伊朗大選近「半年跛腳期」　外交部長警告美國：想重談核協議要快

▲▼伊朗外交部長札瑞夫（Mohammad Javad Zarif） 。（圖／路透）

▲伊朗外交部長札瑞夫喊話美國應先動作 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美伊情勢自美國前總統川普在2018年5月8日片面退出後，變得愈趨緊張，近日伊朗當局更和美國在恢復核協議談判的率先讓步上爭持不下。隨著6月總統大選即將到來，伊朗外交部長敦促美方，應盡快採取行動，否則到時便會毫無進展。

根據俄媒《衛星通訊社》報導，伊朗外交部長札瑞夫（Mohammad Javad Zarif）喊話美方應盡快重回《遵守聯合全面行動方案》（Joint Comprehensive Plan of Action）的談判，否則6月總統大選接近，將會阻礙雙方在此問題上的接觸。

《以色列時報》指出，札瑞夫在和布魯塞爾的歐洲政策中心智庫線上會議時表示，跛腳政府在任何嚴肅政策上都會無法做出決定，接著就必須等上6個月的時間，因為伊朗到9月以前都不會有新政府產生。札瑞夫建議，「從現在到9月間，很多事情都可能發生，所以現在是可以建議美國加緊腳步的。」

伊朗近日多次表明主動退出核協議的美方，若想重回談判就必須率先踏出第一步，並且不可以提出任何先決條件，現在札瑞夫說，「我們已經準備好一旦美國重回談判，我們就會立刻加入。就這麼簡單。」

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