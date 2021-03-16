　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日研究：女性停經前飲酒乳癌風險增！　每天喝罹癌機率高1.37倍

▲▼內衣,胸部。（圖／翻攝自免費圖庫／pexels）

▲日本研究指出，女性飲酒時機與罹患乳癌風險有關。（圖／翻攝自免費圖庫／pexels）

文／中央社東京15日綜合外電報導

為研究飲酒對乳癌影響，針對將近16萬名日本健康女性的長期追蹤研究顯示，女性停經前飲酒的頻率和數量愈多，罹患乳癌的風險也愈高。至於女性停經後飲酒，則未發現這類關連。

日本放送協會（NHK）報導，為調查飲酒對乳癌影響，位於名古屋市千種區的愛知縣癌症中心研究團隊，分析15萬8000多名健康女性的平均14年追蹤資料，結果發現女性停經前飲酒，隨著飲酒頻率和數量增加，罹患乳癌的風險也愈高。

其中有2200多人罹患乳癌，相較於滴酒不沾者，停經前飲酒女性當中，幾乎每天飲酒者罹患乳癌風險升高到1.37倍，每日酒精攝取量23克（相當於日本酒一合或啤酒500毫升）以上者，風險升高至1.74倍。

另一方面，停經後飲酒的頻率與數量，都未發現與乳癌風險間的關連。

這是就飲酒對乳癌影響，以日本女性為對象的首度大規模調查研究，研究結果在國際專業期刊發表。研究團隊表示，為預防乳癌，從年輕時開始節制飲酒至關重要。

執行調查研究的愛知縣癌症中心預防研究領域負責人松尾惠太郎表示，已知肥胖會讓罹患乳癌風險增至約1.5倍，如今明瞭飲酒的影響比肥胖還大。知悉女性停經前飲酒會升高罹患乳癌風險，希望能減少飲酒量並接受篩檢。

ET快訊
罔腰痛揭分手內幕…鳳梨道歉了！　認「那5年給很多壓力」吐真心
前統一獅37歲洋投去世　曾對陳金鋒投過頭部近身球
馬偕狼醫性侵！學妹深夜發58字：不會被擊倒　渣學長逼刪文對話
倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲鼠患猖獗！女屋主開水塔噁見「12隻破碎鼠屍」浮全家飲用水中

中國大使致函施壓　要求法國議員取消訪台行

日研究：女性停經前飲酒乳癌風險增！　每天喝罹癌機率高1.37倍

美國務院發言人：白宮等多管道嘗試接觸北韓　全數沒有回應

緬甸人士曝軍隊射殺「示威者已183死」　美：自私政變非反映民意

挪威又1醫護接種AZ疫苗後死亡　政府當局：無法證實或排除有關聯

日本中部4.8地震「震央茨城縣」　東京建築瞬間猛搖

梵蒂岡：教會無法祝福同性結合　因神不祝福罪惡

美股漲逾174點！道瓊、標普創歷史新高　台積電ADR小漲0.66％

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

寶貝「鵝子」穿漂亮新鞋散步 ❤　媽縫到手破堅持完成！背後藏洋蔥

澳洲鼠患猖獗！女屋主開水塔噁見「12隻破碎鼠屍」浮全家飲用水中

中國大使致函施壓　要求法國議員取消訪台行

日研究：女性停經前飲酒乳癌風險增！　每天喝罹癌機率高1.37倍

美國務院發言人：白宮等多管道嘗試接觸北韓　全數沒有回應

緬甸人士曝軍隊射殺「示威者已183死」　美：自私政變非反映民意

挪威又1醫護接種AZ疫苗後死亡　政府當局：無法證實或排除有關聯

日本中部4.8地震「震央茨城縣」　東京建築瞬間猛搖

梵蒂岡：教會無法祝福同性結合　因神不祝福罪惡

美股漲逾174點！道瓊、標普創歷史新高　台積電ADR小漲0.66％

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

《天橋上的魔術師》朱軒洋同居大6歲網紅！　抱著逛街黏TT

騎停產Monkey 50！27小時環島960公里　車主：屁股很痠痛

台籍G奶風俗孃捲2億！潛逃高雄極樂行蹤曝　豪奢貴婦淪清潔女工

澳洲鼠患猖獗！女屋主開水塔噁見「12隻破碎鼠屍」浮全家飲用水中

福原愛出遊高帥男2招可解　美女律師點名「好姐妹」讓謝震武笑翻

清理4種家中常見物品　立即紓壓、生活開始改變

中國大使致函施壓　要求法國議員取消訪台行

高一女月經每次來20天　醫師透露是這種病引起

別太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」　天蠍網友自潮：天生抖M

準時男遲到1小時　同事警覺一舉動救回3條命！善良到上熱搜

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

國際熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

4歲幼女遭姦殺　父悲痛服毒亡

川普不屑台？　冷回：我們做不了

AZ疫苗血栓風暴　德法義跟進停打

地球加溫！2100年北半球半年是夏天

剛拿到110萬劑　印尼暫緩AZ疫苗

加拿大堅持注射AZ疫苗　不甩歐洲「血栓之亂」

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

史上最大鈔票破萬兆　只夠買一條麵包

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

更多熱門

相關新聞

日本4.8地震　震央在茨城縣

日本4.8地震　震央在茨城縣

日本放送協會（NHK）報導，東京以北的中部茨城縣今天凌晨4時56分（台灣3時56分）發生地震，初測規模4.8，東京建築物一度晃動。

韓國缺席Quad的奧秘

韓國缺席Quad的奧秘

日石垣更名釣魚台下一步　擬登島設新標識

日石垣更名釣魚台下一步　擬登島設新標識

日擬推「疫苗假」！鼓勵民眾接種疫苗

日擬推「疫苗假」！鼓勵民眾接種疫苗

揍死81歲老母　他辯：媽媽體內有蟑螂

揍死81歲老母　他辯：媽媽體內有蟑螂

關鍵字：

日本日韓要聞乳癌

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

不吃「日久生情」套路的3大星座

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫疑中鏢…1週後尷尬

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面