紫南宮旁買一袋「打死結蓮霧」　人妻打開看長毛了還發霉

▲原PO購買打死結的蓮霧，打開發現好幾顆都發霉。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投紫南宮因香火鼎盛，不少攤販也在附近擺攤，成為小型市集，一名女網友14日去拜拜時順手買了蓮霧，本想拆開塑膠袋察看水果外觀，卻被攤販以不綁緊會撞傷為由阻止。沒想到，她回家將死結扯開後，竟發現有4成的蓮霧裂開發霉，讓她難以接受。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示她當下有叫老公將水果打開，但老公反應袋子被打了死結，無法拆開。此時，店家突然過來說「不用看啦，都是現在剛載來的而已，那妳打開記得要綁緊唷！不然回到家水果都撞傷了。」

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原PO聽到攤販的話，認為店家有心照顧水果的品質，因此放心付了100元購買一袋蓮霧；豈料，當她到家將塑膠袋拆開後，竟發現將近10顆的蓮霧有至少4顆裂開發霉，「有去南投金雞土地公廟玩的人買東西記得打開看一下，免得跟我一樣下場」。

▲▼現場實測，的確有攤販打結的蓮霧是裂開發霉的。（圖／東森新聞）



網友看完紛紛留言，「在景點消費真的不要為了面子問題，而忽略了該有的動作」、「怎麼這樣不老實！太壞了」、「這樣的店家，客源會越來越少」、「裂開就算了，發霉不行啊」、「都宰過路客的」、「奸商啊！就是有這種老鼠屎啊」、「我們上次也是這樣」。

實際到當地察看，發現的確有攤販將蓮霧打死結整包販售。現場購買打開後，發現有好幾顆裂開、發霉，甚至長出白色菌絲。店家見狀則說，若有問題都可以拿回來攤販直接退錢。

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