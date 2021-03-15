烏克蘭準備武力「收復」頓巴斯地區　烏東衝突情勢加劇

▲烏克蘭政府軍最近已經集結在烏東地區，隨時都有可能武力收復失土。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭的主權爭議領土頓巴斯（Donbass）地區，近來緊張情勢加劇，儘管分離主義者與親烏克蘭政府勢力名義上還維持自去年夏季以來的停火狀態，但基輔與莫斯科之間緊張局勢加劇可能會影響到這場已歷時7年戰爭裡最久的一次休戰，在3月12日的零星衝突，已經造成烏軍至少1人陣亡。

根據法國國際廣播電台（RFI）報導，3月12日，一名烏克蘭軍人在頓內次克（Donetsk ）西南的馬林卡 （Mariinka）遭狙擊手殺死，這是今年初以來第13名遭殺害的烏克蘭軍人。

雖然雙方互相指控彼此打破停火協議規範，事發的因果關係也很難釐清，但最近一次的事態惡化原因，很有可能是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）制裁國內的親俄政治領袖梅德韋丘克（Viktor Medvedtchouk）有關。

根據《鳳凰衛視》評論員宋忠平分析，烏克蘭內務部長之前在接受媒體採訪時表示，烏克蘭正在著手準備武力「收復」頓巴斯地區。與此同時，烏克蘭外交部也證實，烏克蘭已經在頓巴斯和克里米亞地區集結了重兵，只需要總統一聲令下就將展開行動「收復」被「佔領」的領土。

《聯合國新聞》指出，歐安組織（OSCE）輪值主席、瑞典外交大臣林德（Ann Linde）介紹了她在未來一年的優先工作，尤其包括解決烏克蘭衝突以及亞美尼亞和阿塞拜疆去年爆發的新一輪衝突。

林德指出，烏克蘭及其周圍地區的危機仍然是歐洲安全秩序面臨的最嚴峻挑戰，因此，她於1月對基輔和頓巴斯的接觸線附近地區進行了擔任輪值主席之後的首次訪問，並親眼看到了特別監測團工作人員的奉獻精神和勇氣。

林德強調，「他們的工作對實現和平至關重要，必須確保他們在烏克蘭各地不受阻礙地開展工作」。

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