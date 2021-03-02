3／4開賣！高鐵清明「加開229班車」　搭車可飲食、每車都配自由座

▲高鐵飲食禁令解除。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

下個月就是清明連假，台灣高鐵公司規劃自4月1日（四）至4月6日（二）為期6天的清明假期疏運，期間加開229班次列車（南下109班，北上120班），總計6天提供1094班次列車，各車次規劃3至5節自由座車廂，旅客可自3月4日（四）凌晨零時起訂票。

高鐵公司表示，旅客可自3月4日起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需的車票。

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高鐵公司指出，配合交通部與指揮中心政策，各車次列車自即日起開放旅客在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩；另自3月2日起，同步恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

▲高鐵規劃清明連假加班車。（圖／記者李毓康攝）

為服務提前返鄉掃墓的旅客，高鐵另規劃於3月20日、3月27日連續兩個週六晨間加開1303車次南下列車（6:50南港站發車）以及3月21日、3月28日兩個週日加開1316車次北上列車（13:45左營站發車），並自3月4日（四）凌晨零時起同步開放預購。

高鐵清明假期疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

此外，疏運期間有部分班次到站時間超過晚間24時，敬請旅客提早安排到站後之接駁方式，高鐵公司亦已協調各站排班計程車配合末班車時間。