機組員檢疫期放寬改「低風險5+9天 」　違規亂跑被抓最重罰30萬

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受到先前國籍航空紐機機師案，今年1月1日起，中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員居家檢疫時間拉長為7天加7天自主健康管理，但3/1起國門半開，民航局研擬縮短機組員檢疫時間。該案經指揮中心同意後，民航局上周五發出公告，機組員自改為低風險管理模式5+9天。

指揮中心在今年元旦開始，規定國籍航空機組員居家檢疫為7+7，且連大眾運輸都不能搭乘，但由於3/1起「半開國門」，恢復開放非本國籍入境及桃機8小時內轉機作業，民航局也評估鬆綁機組員加強版作業。

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▲機組員檢疫期鬆綁，改成5+9天。（圖／翻攝自民航局網站）

在經過指揮中心同意後，民航局上周五發布「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」公告作業，自3月12日凌晨00：00起，長程航班（入境第三級流行地區）機組員返國後得轉至「低風險」管理模式（居家檢疫5日+採檢陰性+加強自主健康管理9日）。往返英國航班機組員入境檢疫措施，也適用前述管理模式。



民航局指出，機組員返國後，自3月12日起需實施居家檢疫5天，居家檢疫期間航空公司需強化對機組員進行關懷之監測作業。機組員居家檢疫期滿並檢測為陰性後才可進入社區，但仍須遵循加強版的自主健康管理9天，包括禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須佩戴口罩、機組員也要詳實記錄行程及接觸人士等。

▲國籍航空機組員檢疫期縮短，從7+7天改為5+9天。（圖／記者林敬旻攝）

依據此原則，機組員5天居家檢疫期間內可再派飛長程航班，但返台期間需入住公司宿舍、指定防疫旅宿或符合防疫要求的居所。執勤應搭乘公司專車或防疫車隊，航空公司宿舍的防疫管理也應符合指揮中心防疫旅宿相關指引。

若航空公司未落實執行所訂防疫措施或未善盡督導之責者，依據《民航法》，可處以警告或新台幣60萬至300萬罰鍰；若機組員違反航空公司所訂外站或機上防疫措施者，也可處以警告或新台幣6萬至30萬罰鍰。

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