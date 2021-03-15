越南傳奇女狙擊手…因為「蹲著如廁」被認出　當場被美軍狙殺

▲「女阿帕契人」的身份至今成謎。圖為2005年越南紀念越戰結束30周年閱兵儀式上的女性士兵。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美軍1960年代在越南戰場陷入苦戰，神出鬼沒的北越游擊隊常令美軍大兵頭痛不已，其中北越有一名傳奇女狙擊手「女阿帕契人」經常伏擊美國海軍陸戰隊員，更是前線美軍心中的夢魘。

在越南峴港南方的55號高地是一處可以俯瞰周遭河道平原的戰略要地，美國海軍登陸峴港之後，海軍陸戰隊第9師就在55號高地上建立了火力支援基地，並且肅清附近的越共游擊隊活動。

為了防止基地遭越共偷襲，海軍陸戰隊經查派出巡邏隊到周邊叢林偵察，但經常遭到一名女狙擊手的伏擊，蒙受損失。美軍當時得到的情報指出，這名女性狙擊手攜帶一把裝有光學瞄準鏡的莫辛納甘步槍，有時獨狼式作戰，有時也會帶領狙擊小四處獵殺美軍。

為了減少兵力損失，美軍開始縮小巡邏隊活動範圍，而這名北越狙擊手找不到狙殺美軍的機會也改變策略，開始在美軍基地外虐殺戰俘，在美軍部隊中製造恐慌。而她虐殺戰俘的方式也非常殘酷。

根據越戰老兵亨德森（Charles Henderson）在著作《海陸狙擊手：93人確認擊殺》（Marine Sniper: 93 Confirmed Kills，暫譯）中的說法，這名女狙擊手甚至將戰俘帶到美軍基地附近，然後親手拿刀把美軍戰俘「閹了」，確保基地內的美軍都能聽見戰俘的慘叫聲。然後，她還會解開綁住戰俘的繩索，笑著高喊「快跑吧，大兵，也許你能撐到找到一個好醫生替你治一治。」

另外，美軍也經常在55號高地附近發現許多戰俘遺體，這些遺體有些被剝皮、拔指甲，或是眼皮被人割掉，讓士兵們聯想到美洲古代的阿帕契部落，而這也是女狙擊手外號「女阿帕契人」的由來。

▼越戰中的美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）



為了對付這個惡名昭彰的「女阿帕契人」，美軍找來綽號「白羽」的著名的狙擊手海斯卡克（Carlos Hathcock）。「白羽」的外號源自於他喜歡在叢林帽上夾著一根白色羽毛，而他整個服役期間共擊殺93人，非官方統計擊殺數更高達300人以上，因高超的槍法成為北越眼中釘。據稱，北越軍隊甚至曾開出3萬美元的高價懸賞海斯卡克，相較之下，當時北越士兵打死一個普通美軍狙擊手只能拿到8美元懸賞金，足見北越軍隊對他是恨之入骨。

根據《華盛頓郵報》在1987年1月18日刊登的文章，海斯卡克當時回憶，在戰場上，他們都非常想要除掉「女阿帕契人」，每天都會到附近「狩獵」，但一連好幾個星期都沒見到「女阿帕契人」的影子。

直到某日下午，海斯卡克和搭檔終於發現，在遠處出現了一個帶著槍的嬌小越南女子，外型完全符合「女阿帕契人」的描述，正與一群北越士兵一起行動。海斯卡克認出女子身上的步槍裝有狙擊鏡，因此當她走到適合位置時，海斯卡克毫不猶豫開槍，對方則應聲倒地。

另據Tactical-Life網站文章，海斯卡克曾經回憶說，當時他們距離對方約700碼（640公尺），「我們看見一個5人小組，其中有一個人蹲著撒尿，我就是這樣認出她來。」

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▼美軍一名海軍陸戰隊員。（圖／達志影像／美聯社）

