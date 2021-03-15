　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南傳奇女狙擊手…因為「蹲著如廁」被認出　當場被美軍狙殺

▲▼越南女性士兵。（圖／路透）

▲「女阿帕契人」的身份至今成謎。圖為2005年越南紀念越戰結束30周年閱兵儀式上的女性士兵。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美軍1960年代在越南戰場陷入苦戰，神出鬼沒的北越游擊隊常令美軍大兵頭痛不已，其中北越有一名傳奇女狙擊手「女阿帕契人」經常伏擊美國海軍陸戰隊員，更是前線美軍心中的夢魘。

在越南峴港南方的55號高地是一處可以俯瞰周遭河道平原的戰略要地，美國海軍登陸峴港之後，海軍陸戰隊第9師就在55號高地上建立了火力支援基地，並且肅清附近的越共游擊隊活動。

為了防止基地遭越共偷襲，海軍陸戰隊經查派出巡邏隊到周邊叢林偵察，但經常遭到一名女狙擊手的伏擊，蒙受損失。美軍當時得到的情報指出，這名女性狙擊手攜帶一把裝有光學瞄準鏡的莫辛納甘步槍，有時獨狼式作戰，有時也會帶領狙擊小四處獵殺美軍。

為了減少兵力損失，美軍開始縮小巡邏隊活動範圍，而這名北越狙擊手找不到狙殺美軍的機會也改變策略，開始在美軍基地外虐殺戰俘，在美軍部隊中製造恐慌。而她虐殺戰俘的方式也非常殘酷。

根據越戰老兵亨德森（Charles Henderson）在著作《海陸狙擊手：93人確認擊殺》（Marine Sniper: 93 Confirmed Kills，暫譯）中的說法，這名女狙擊手甚至將戰俘帶到美軍基地附近，然後親手拿刀把美軍戰俘「閹了」，確保基地內的美軍都能聽見戰俘的慘叫聲。然後，她還會解開綁住戰俘的繩索，笑著高喊「快跑吧，大兵，也許你能撐到找到一個好醫生替你治一治。」

另外，美軍也經常在55號高地附近發現許多戰俘遺體，這些遺體有些被剝皮、拔指甲，或是眼皮被人割掉，讓士兵們聯想到美洲古代的阿帕契部落，而這也是女狙擊手外號「女阿帕契人」的由來。

▼越戰中的美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼越戰美軍。（圖／達志影像／美聯社）

為了對付這個惡名昭彰的「女阿帕契人」，美軍找來綽號「白羽」的著名的狙擊手海斯卡克（Carlos Hathcock）。「白羽」的外號源自於他喜歡在叢林帽上夾著一根白色羽毛，而他整個服役期間共擊殺93人，非官方統計擊殺數更高達300人以上，因高超的槍法成為北越眼中釘。據稱，北越軍隊甚至曾開出3萬美元的高價懸賞海斯卡克，相較之下，當時北越士兵打死一個普通美軍狙擊手只能拿到8美元懸賞金，足見北越軍隊對他是恨之入骨。

根據《華盛頓郵報》在1987年1月18日刊登的文章，海斯卡克當時回憶，在戰場上，他們都非常想要除掉「女阿帕契人」，每天都會到附近「狩獵」，但一連好幾個星期都沒見到「女阿帕契人」的影子。

直到某日下午，海斯卡克和搭檔終於發現，在遠處出現了一個帶著槍的嬌小越南女子，外型完全符合「女阿帕契人」的描述，正與一群北越士兵一起行動。海斯卡克認出女子身上的步槍裝有狙擊鏡，因此當她走到適合位置時，海斯卡克毫不猶豫開槍，對方則應聲倒地。

另據Tactical-Life網站文章，海斯卡克曾經回憶說，當時他們距離對方約700碼（640公尺），「我們看見一個5人小組，其中有一個人蹲著撒尿，我就是這樣認出她來。」

►BTS粉絲必搶！每瓶才13元的純淨水

▼美軍一名海軍陸戰隊員。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼越戰美軍。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
早洩5急救秘方曝光！醫示範「精之呼吸」震驚10萬網：可以更持

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南傳奇女狙擊手…因為「蹲著如廁」被認出　當場被美軍狙殺

埃及沙漠考古重大發現！基督教古聚落出土　挖出西元5世紀教堂

緬甸衛星被扣留在國際太空站　日本大學：防軍政府用於軍事目的

拜登上台50天沒開記者會…瘋傳他認知退化　還忘記國防部長名字

接種AZ疫苗9天後突暴斃！韓50多歲男曾發燒...當局：與疫苗無關

把「袖口」吃光光！10歲小妹罹異食癖　衛生紙、橡皮擦全吞下肚

奧運只開放「50%觀眾入場」！人數上限2萬　政府：不顧代價要辦成

南韓校園霸凌難翻轉！弱勢階級複製永遠悲劇...地獄朝鮮不是假的

她不是非裔第一人！王室非洲血統曝光　打臉梅根「歧視論太荒謬」

防軍事用途！緬甸首顆「人造衛星」遭日本扣留　緬方負責人失聯中

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

球瓶掉溝！他想「故意洗溝」打走　下秒奇蹟式逆轉還擊中隔壁球道

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

越南傳奇女狙擊手…因為「蹲著如廁」被認出　當場被美軍狙殺

埃及沙漠考古重大發現！基督教古聚落出土　挖出西元5世紀教堂

緬甸衛星被扣留在國際太空站　日本大學：防軍政府用於軍事目的

拜登上台50天沒開記者會…瘋傳他認知退化　還忘記國防部長名字

接種AZ疫苗9天後突暴斃！韓50多歲男曾發燒...當局：與疫苗無關

把「袖口」吃光光！10歲小妹罹異食癖　衛生紙、橡皮擦全吞下肚

奧運只開放「50%觀眾入場」！人數上限2萬　政府：不顧代價要辦成

南韓校園霸凌難翻轉！弱勢階級複製永遠悲劇...地獄朝鮮不是假的

她不是非裔第一人！王室非洲血統曝光　打臉梅根「歧視論太荒謬」

防軍事用途！緬甸首顆「人造衛星」遭日本扣留　緬方負責人失聯中

帥氣小鮮肉「全貸84期」買BMW百萬重機　千人一看驚呆：壓力山大

愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華　近千人跑向大自然

買3斤石斑魚頭「怪怪的」一秤變2.1斤！老闆被嗆硬凹　曝影片反擊

網購竟收到「經典便當盒」　網友敲碗求開箱：照片有雞腿味

越南傳奇女狙擊手…因為「蹲著如廁」被認出　當場被美軍狙殺

高雄人妻整理亡夫遺物　驚見鹹濕對話「讓妳滿出來」

高雄女工作4天拿員工守則…看「滿15天才給薪」氣炸求償　店家回應了

不捨孩當人肉捕蚊燈...爸生出「育兒神器」　網狂推：比雷達好用

埃及沙漠考古重大發現！基督教古聚落出土　挖出西元5世紀教堂

外送員「決戰奧客」攻防對話曝光　客服傻眼：你被客訴1天1夜

萌娃忘情高歌！獒犬「聽到吃不下」 頭撇一邊抗議網笑：來人！快切歌

國際熱門新聞

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

日11歲少女登時尚雜誌爆紅　網：超仙

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

拜登50天沒開記者會　被疑認知退化

3歲童餓死屍腐…生前萌照曝光！

搶救感情！情侶「銬在一起」3個月

埃及考古新發現　基督教古聚落出土

梅根專訪狂打臉！英媒：她把凱特弄哭

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

日本扣緬甸衛星　防軍政府濫用

梅根8點神似戴妃　巧合還是模仿

韓男接種AZ疫苗9天後突暴斃！生前曾發燒

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

更多熱門

相關新聞

退役狙擊手昏倒　醒來記憶剩15秒

退役狙擊手昏倒　醒來記憶剩15秒

英國38歲退役軍人克里斯（Chris Hyland）曾在阿富汗擔任狙擊手，身材魁梧且健康壯碩。他某天在家時，竟突然腦出血，癲癇發作後昏厥倒地，住院治療長達1年多，目前仍在恢復中。女友克萊兒（Claire Bullot）表示，男友如今只能記住15秒至1天前的事情，「幾乎沒有短期記憶」。

被狙擊手瞄準該怎麼逃跑？「6個字」曝驚人真相

被狙擊手瞄準該怎麼逃跑？「6個字」曝驚人真相

印度兩軍官在實控線遭狙擊手射殺

印度兩軍官在實控線遭狙擊手射殺

陸「女槍王」狙擊賽力退百人狂電第二名23分

陸「女槍王」狙擊賽力退百人狂電第二名23分

自由伊拉克作戰的「城鎮狙擊戰術」變革

自由伊拉克作戰的「城鎮狙擊戰術」變革

關鍵字：

狙擊手

讀者迴響

熱門新聞

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

APRIL玹珠被當透明人　網掀霸凌實錄看哭了

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

再亂撩啊！黑絲闆娘「狂搖15秒」他求饒

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

土地公生日「龍抬頭」！他點名5種人要拜

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

即／台北IKEA敦北店宣布下個月熄燈

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面