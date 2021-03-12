硼砂毒害國二女手法曝！見沒反應加碼15c.c　她嗆：未滿18不會有罪

▲嘉義國中生霸凌同學，竟在水壺加硼砂，受害著母親出面受訪。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市一名葉姓女國二生因與何姓女同學發生誤會，沒想到她竟3度在何女水壺中注入硼砂，導致何女暴瘦8公斤。何女母親獲悉後，立刻帶著何女到處就醫檢驗，何女還因為驗血驗到貧血，讓何母心疼不已，而誇張的是，下毒手的葉女竟還囂張表示，「反正我未滿18歲，法律上不會判我有罪」，何母氣得當場決定揭發此事。

這起事件發生在2020年10月間，葉女因為交友問題與何女起糾紛，於是夥同3名友人購買硼砂，並利用戶外課的空檔，偷偷在何女水壺中注入稀釋過的硼砂水，造成何女出現腹瀉、嗜睡等症狀，還因此暴瘦8公斤。直到其中一名女同學，因事後與葉女等人鬧翻，才將此事告知何女，全案才因此曝光。

何母12日接受媒體訪問時氣憤表示，葉女第一次下手時，原本僅注入一支針筒的硼砂液，並在一旁觀察何女狀況，但見對方沒有反應後，第二次竟還加碼3支針筒，一共15CC的硼砂液注入何女水壺當中。

▲與同學因交友問題發生糾紛，葉姓女學生竟持針筒在對方水壺中注入硼砂，被依殺人未遂罪嫌送辦。（圖／免費圖庫pxhere）

何母提到，何女事後出現症狀，不斷腹瀉、腹絞痛，甚至還有嗜睡的情形，就連考試都沒辦法寫完考卷，她於是帶著何女到處就醫檢驗，何女還因為驗血驗到貧血，讓何母心疼不已。

更誇張的是，葉女等人動手前還先上網查詢喝下硼砂水的症狀，以及若造成死亡，會有何刑責等，而事情爆發後，葉女因此轉學，但沒想到她竟還得意洋洋的跟其他幾名同夥說，「我從小害死人，長大不得了，我好棒棒！」甚至說自己未滿18歲，法律不會判她罪，再加上何女並未死亡，她根本不會有法律責任。

對此，何母知情後相當痛心，「一個人的犯罪心態，應該是會很憂鬱，但這小孩過得好愜意」，最終才決定將此事公諸於世，希望能讓對方得到制裁。目前也女已被依殺人未遂罪嫌移送少年法庭，全案仍在審理中。

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