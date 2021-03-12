美中高層18日面對面談話　外交部：台美已事前溝通

▲美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文18日將與中國外交部長王毅等人會晤。對此，外交部表示，台美關係持續緊密友好，已循例在事前與美方進行溝通；外交部強調，拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

外交部發言人歐江安表示，外交部一向透過多元管道密切關注區域情勢發展動態，以及各方高層官員對話情形，並與美方就各項議題隨時保持順暢溝通。因此，對於近期美、日、印、澳四方高峰會，美日、美韓高層會談等動態，外交部都予密切關注。

歐江安說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問日、韓回程中，偕白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）預訂在3月18日於阿拉斯加與中方官員會晤一事，已經循例在事前與美方進行溝通，並請美方在事後向我方簡報說明會談要情。

歐江安強調，台美關係持續緊密友好，美國拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」，也一再以實際行動展現堅定支持台灣的明確立場。未來外交部也將持續與拜登政府的團隊持續密切合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。