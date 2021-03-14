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古典拱型打破封閉雕塑體　成就現代永恆的優雅辦公空間

室內設計能從建築及藝術家獲得靈感，上海設計工作室 EVD（上海廿象）即以文藝復興畫家安托內羅‧達‧梅西（Antonello da messina）畫作〈書房中的聖傑洛姆〉（St. Jerome in His Study）為原型，並汲取古典拱型結構建築、建築大師路易斯‧康風格、大地藝術家克里斯托創作為養分，為自身設計出一個既古典又現代、兼具開放與隱密的辦公室空間。

 

EVD辦公室是一個挑高5米的長矩型空間，設計團隊運用了兩條明確設計線開創這個空間的可能：一條由外而內，由入口往內裡展開；一條則是垂直向上發展。並且在此之中，前廳的位置決定入口位置，五扇大窗及現有框架也限制了牆體設計條件。

連綿的拱型結構在長方形輪廓中層次交錯，以U型格局創隔不同空間應用，建構公共與私密、流動與靜謐同在的永恆空間，是安托內羅‧達‧梅西〈書房中的聖傑洛姆〉的景象。5扇巨型窗則與古典隔牆相應，引入大片自然光線，為如路易斯‧康純粹幾何雕塑作品一般的古典隔牆，在結合了球形的美學空間中，帶來永恆精神性與現代生命力...

圖文來源／designboomEVD

（完整文章請看瘋設計

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關鍵字：

室內設計 古典藝術 辦公室 現代 優雅

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