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水逆完火星又發威 「4星座」強運當道化險為夷

生活中心／綜合報導

整個2月大多處在水逆期，3開始卻又遇上火星能量大爆發階段，不管它在什麼星座，都要特別當心，可能伴隨衝動、躁進、焦慮等，科技紫微網指出，有四大星座本身強運當道，甚至有機會靠正能量化險為夷。

▲▼12星座,人格,特質。（圖／取自免費圖庫Pakutaso.com）

▲2月水逆期，3月又進入火星能量大爆發階段。（圖／取自免費圖庫Pakutaso.com）


巨蟹座
正能量終於被啟動，好運也跟著來，再也不處於焦慮之中，可以明顯感受到身邊好消息不斷，如果還處於單身階段的你，處處可以發現桃花的影子，工作方面，之前煩惱的事情漸漸解決，計畫也能按部就班完成，許多機會就在眼前，就看自己怎麼去把握。

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天蠍座
該是你嶄露頭角的時候，運勢逐漸走高。事業方面，之前不被看好的投資項目，可能會讓你有不錯的收益，但還是不能太大意，戒驕戒躁才能穩中有升，若情緒外露，可能容易遭到小人算計。

射手座
這個月生活會變得很不一樣，充滿希望和歡樂。如果還是單身，想要脫單，不仿積極去參加聚會，你等待的那個人，很可能就在新結識的異性裡。工作方面，得積極勇敢面對挑戰，有機會闖出一番新的天地。另外可能會有一些繁雜的事情找上門，提早做好準備，便能應對自如。

雙魚座
３月份是運勢的轉捩點，過去受阻礙的計畫，從現在開始有機會可以翻盤，未完成的工作也會進入收尾的階段。不只工作獲得肯定，財運也漸漸上升，身邊可能會出現許多異性，好桃花、爛桃花都有，得特別注意的是，要懂得控制情緒，才能穩住陣腳，全力以赴去奮鬥。

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