台南4寶媽被家暴「離家31年」！小女兒長大了…相認淚崩：很不捨

▲台南失聯31年的母女終於相認了。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、戴若涵／台南報導

一名萬姓婦人2001年間在台南市區街道被民眾發現後報案，但因當時查無萬女身分，只好轉由社會局協助安置於一處機構。台南市政府警察局麻豆分局巡佐吳孟宇日前查到這筆通報資料，歷經3個多月的時間，逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，終於讓萬女與失聯31年的女兒相認了。

前往相認的小女兒回憶，小時候多次目睹母親遭父親家暴，當時精神及行為就偶有異常，最後見到母親身影則是在1990年，母親再一次遭遇家暴後，就逃離家裡不知去向，從此後31年間，曾多次嘗試找尋，但總是無功而返，這次終於與媽媽相認，心情相當激動及不捨，想到母親流落在外31年的日子，不禁潸然淚下，也感謝在警方幫忙下，終於又和母親團圓。

育有2子2女的萬女也告知吳孟宇，近幾年在服藥穩定控制下，片段記憶有逐漸想起，她記得自己的4位兒女，也時常掛念著，只是自己的狀況不佳，也不清楚該如何找尋，非常感謝警方能找到小女兒跟自己相認。



麻豆警分局長邱顯良表示，秉持視民如親、為民服務的精神，鼓勵同仁多發揮同理心，在警政和社政共同努力下，協助更多失蹤者早日與家人團圓；另外「家庭暴力防治法」及相關議題在政府、民間共同努力下已相當完備，從強化橫向聯繫、建立保護網絡良好之溝通管道、保障家暴受害者的自主權利等，從根本源頭做起，鼓勵受害者勇敢站出來。