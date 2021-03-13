快訊／小黃運將疑酒駕…「耍賴鎖車門」與警對峙！北車交通大打結

▲小黃運將拒絕配合警方盤查，將自己反鎖在車內與警方對峙。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北車站外今（13日）上午9時許傳出計程車運將疑似酒駕、與警方對峙事件。有民眾向警方報案，一輛計程車停放在北車鄰近道路外側，且司機還躺在車內，疑似身體不適；警方獲報到場後，先請該名司機下車，不料對方卻拒絕配合，還將車門反鎖，雙方一度僵持不下，造成北車外交通大打結。事後經警方調查，確認該運將沒有酒精反應，研判是違規攬客，目前已將其帶回所內。

據了解，當時警方接獲民眾報案，表示北車外一輛計程車停靠在道路外側拒絕離開、嚴重影響交通；警方到場後，發現該名司機臉色出現疲態，且雙眼紅腫，懷疑他可能酒駕，因此第一時間即要求司機下車配合盤查；不料該名運將態度執拗，不但將車門反鎖、拒絕下車，還一度搖下車窗往外扔擲便當，與警方展開對峙。

現場員警不斷勸說，還揚言倘若2次書面警告後司機再不配合、依舊拒絕下車，屆時現場員警將會準備破窗逮人；運將這時態度才終於放軟，主動下車配合調查。警方指出，該運將經帶回所內酒測後，確認沒有酒精反應，研判應是違規攬客，該部分將依法告發；由於在雙方對峙的當下，警方擔心運將身體不適，因此一旁也有救護車到場準備，一時之間造成北車交通大打結，所幸目前狀況皆已排除。