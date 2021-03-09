手機掉計程車！高雄女「一路追定位」找到了　小黃司機秒關機扯謊

▲手機被小黃司機侵占。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

現在手機都有定位功能，即使不小心在外頭用丟，也能透過定位找回來，但竟然有惡質司機，侵占客人遺落在車上的手機，還關機裝死，就連警察也拿對方沒轍，最後只好認賠，不僅要重新買一支手機，裡頭所有資料、照片等也都要不回來。

高雄一名女子在臉書社團「爆怨公社」表示，他昨天和男友出去喝酒，離開時在門口攔了一輛計程車回家，隔天醒來發現手機不見，「沿著定位一路從高雄找到了嘉義，發現手機就在計程車上」，司機卻不願接電話也拒絕回應，她只好到警察局報案處理。

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後來透過警方連絡上司機，對方聲稱車子被朋友開出去了，打電話給朋友也都沒接，「過沒多久手機就被關機了」，司機向原PO解釋，已經有請朋友幫忙找找看手機是否在車上，但翻遍整輛車都沒看到，這時原PO已經心裡有數，「其實在關機的那一刻我就知道已經找不回來了。」

▲手機確定在車上，但沒辦法入內搜車。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO表示，她隔天一整天都盯著手機定位，確實顯示手機還在那輛計程車上，並沒有被其他乘客撿走，且手機被關機這舉動很可疑，強烈懷疑就是司機侵占了她的手機，「以後再醉打死我絕對不會再坐你們的車！」

網友回應，「真唬爛，偷手機還可以瞎掰車子給朋友開去了」、「當作一般車哦，還可以借，沒有駕駛執照罰很重」、「電信警察可從手機定位及計程車內的定位去查是否一樣的定位軌跡」、「計程車我只敢坐大都會或Uber，有些排班制的很恐怖。」