GoShare騎1年！他狂讚超方便「卻有1點崩潰」　苦笑：陰魂不散阿

▲搭車返家後，頭頂的難聞氣味仍未散去。（圖／翻攝自臉書／GOGORO CLUB TAIWAN）

網搜小組／周亭瑋報導

共享機車隨騎隨停，是許多上班族通勤首選，一名網友使用將近1年，覺得不僅方便，費用也算合理；但他忍不住抱怨唯一可惜之處，引發網友熱議。

網友在「GOGORO CLUB TAIWAN」提到，騎GoShare近1年的他，覺得方便好騎，所以去年底，買了一台Gogoro 3 Delight給家人；不過，有一點也是唯一他難以忍受之處，就是機車裡的安全帽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著說，「只要天氣下雨，或雨後天晴幾星期內就發臭，臭得令人作嘔，邊戴邊騎味道發散整個頭 ，好不容易到達目的，還完車子與帽子，走在路上頭髮殘留的那股味道，還會溢散至我的鼻腔，不誇張...連我上國光號要搭車回到台中，那股臭味仍像要索命般陰魂不散。」

更無奈的是，當原po回到台中的家，老婆看到他的第一句話，居然不是「你回來啦」，而是「你的頭怎那麼臭？」對此，網友們紛紛回應，「要騎共享機車，請自備浴帽」、「我都自己帶安全帽，因為不想臭頭」、「自備安全帽或拋棄式安全帽內套」、「你可以買瓶茶樹精油+酒精，裝入隨身噴霧瓶，用之前噴一噴，除臭不錯用」、「同意+1」、「我前幾天騎也是這樣！戴隔離浴帽根本沒用，臭死啦」。

►開車時就讓《尚恩帶你上車》陪你聊