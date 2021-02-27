打掃驚見爆量「詭異小黑球」　媽PO網問卦！昆蟲學家揭超噁解答

▲一名澳洲媽媽在兒子的玩具間發現數量驚人的「詭異小黑球」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

一位來自澳洲的母親日前在臉書PO文表示，自己在打掃孩子玩具間時，赫然發現地上有成千上萬個「小黑球」，不僅分布相當密集，而且範圍從地板到牆壁都有，幾乎擴散整個房間，想問問其他家長是否有看過類似的東西。而有昆蟲學家就向外媒表示，這些黑球像是蛾卵，也有可能孵化出毛毛蟲。

Mum baffled after finding thousands of 'creepy black balls' in kids' toy househttps://t.co/Ikl4ybTAfg pic.twitter.com/wYWFb7pbVc — Daily Star (@dailystar) February 26, 2021

綜合《每日郵報》、《每日星報》報導，這位澳洲媽媽PO文詢問，這些數千、數萬顆「令人毛骨悚然」的小黑球到底什麼，是昆蟲糞便還是蟲卵，「但我真心希望不是白蟻。」此外，房間裡面也被找到一隻死掉的飛蛾，但她不確定是否有關連，畢竟如果是飛蛾所致，小黑球的數量應該不至於如此龐大。

來自昆士蘭大學的昆蟲學家艾博特（Kathy Ebert）向澳洲《每日郵報》表示，這些小黑球就是蛾卵，因為飛蛾可以產下大量的卵，如果被困在狹小的空間內，牠可能會在各處產下數百顆卵，「如果她再等個幾天，可能就可以看見毛毛蟲孵化。」

但仍有許多網友拒絕相信艾博特的說法，並針對黑球究竟是何物體提出了各種可能性，例如，玩具的填充物、罌粟種籽、昆蟲糞便、蜱蟲卵、老鼠儲藏的雜草種子等等。還有網友建議這名母親，「不如挑一個出來，砸碎它吧！如果沒有被壓扁，那可能是某個玩具造成的。」最後這位媽媽還是用殺蟲劑全部噴灑一遍後，才把這些黑球清除。

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