台中「祭空棺」路線曝！喪家1年2人過世　儀式放出1動物不可亂撿

▲▼台中梧棲舉辦祭公棺儀式。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「送肉粽」習俗近年來逐漸揭開神秘面紗，但在台灣傳統習俗中，家中1年內有兩人接連過世，就必須請法師進行「祭三喪」儀式。台中梧棲某戶人家剛好遇上此情況，決定在12日晚間進行「祭空棺」法事，請民眾迴避或繞道。

位於台中的喪家在臉書社團PO文表示，家中在1年內連續舉辦兩次長輩的告別式，為了保佑後代名安，會在12日晚上9點舉行祭空棺儀式，地點位於在梧棲大排北邊的巷子、西濱橋293巷往西方巷子、港埠路821巷內，靠近梧棲星期五夜市，「敬請避開此路段，以祈求平安順利。」

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若一年內家中有兩人接連過世，會以「事不過三」的習俗下，請道士、法師舉行俗稱「祭空棺」、「祭草人」的「祭三喪」儀式。「祭空棺」會先由法師用雞「開光」引路，再用活鴨祭煞（壓煞）作法，最後使用紙紮人替活人擋煞。

據悉，「祭空棺」習俗存在已久，早期也因擔心家中會有人接二連三過世，才會開始舉行儀式。法師會將鴨子抓在空中揮舞，以此當「帶路鴨」化解煞氣，最後再將帶有煞氣的鴨放離，因此在路上看到鴨子最好不要隨意捕捉或食用。

「祭空棺」的消息曝光後，網友紛紛留言，「不要那麽鐵齒」、「平常心面對，心中保持善念」、「不錯啊，有申請路權，也有宣導媒體，在意的人就不要過去。算是很兼顧禮俗雙方了」。

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