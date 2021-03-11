　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中「祭空棺」路線曝！喪家1年2人過世　儀式放出1動物不可亂撿

▲▼台中梧棲舉辦祭公棺儀式。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中梧棲舉辦祭公棺儀式。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「送肉粽」習俗近年來逐漸揭開神秘面紗，但在台灣傳統習俗中，家中1年內有兩人接連過世，就必須請法師進行「祭三喪」儀式。台中梧棲某戶人家剛好遇上此情況，決定在12日晚間進行「祭空棺」法事，請民眾迴避或繞道。

位於台中的喪家在臉書社團PO文表示，家中在1年內連續舉辦兩次長輩的告別式，為了保佑後代名安，會在12日晚上9點舉行祭空棺儀式，地點位於在梧棲大排北邊的巷子、西濱橋293巷往西方巷子、港埠路821巷內，靠近梧棲星期五夜市，「敬請避開此路段，以祈求平安順利。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

若一年內家中有兩人接連過世，會以「事不過三」的習俗下，請道士、法師舉行俗稱「祭空棺」、「祭草人」的「祭三喪」儀式。「祭空棺」會先由法師用雞「開光」引路，再用活鴨祭煞（壓煞）作法，最後使用紙紮人替活人擋煞。

據悉，「祭空棺」習俗存在已久，早期也因擔心家中會有人接二連三過世，才會開始舉行儀式。法師會將鴨子抓在空中揮舞，以此當「帶路鴨」化解煞氣，最後再將帶有煞氣的鴨放離，因此在路上看到鴨子最好不要隨意捕捉或食用。

「祭空棺」的消息曝光後，網友紛紛留言，「不要那麽鐵齒」、「平常心面對，心中保持善念」、「不錯啊，有申請路權，也有宣導媒體，在意的人就不要過去。算是很兼顧禮俗雙方了」。

►告別醜雨衣！「Outperform奧德蒙雨衣外套」讓你雨天潮到爆

ET快訊
偶像劇網紅瞞男友援交「1次35萬元」　籌父醫藥費遭富商騙走肉
猛攻江宏傑！福原愛自爆「如公關災難」　日人怒了：對台灣人抱歉
他援交國三妹1次3500元！超商「先驗貨」才上　爸看對話傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在家自己動手做！　超吸睛「富士山抹茶栗子磅蛋糕」作法公開

台中「祭空棺」路線曝！喪家1年2人過世　儀式放出1動物不可亂撿

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝：2星座心累、水瓶吃飽爽玩

部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

3生肖將鹹魚翻身！3月下旬運勢極速狂飆...正、偏財爆棚

痛揭嫂嫂「欠婆家700萬」驚世惡行　小姑怒轟：有病嗎？

白沙屯媽祖進香13日起報名：勿佔位排隊　疫情考量「禁鑽轎底」

接到佛心老闆早逝噩耗　她回顧臉書8年前動態淚憶：才43歲耶

氣質辣媽被偷拍！乾脆曝光拉絲襪「真實樣貌」　萬人狂笑：太犧牲

迦納境外生卡半年無法返台　權益小組籲外交部：改線上申請簽證

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

在家自己動手做！　超吸睛「富士山抹茶栗子磅蛋糕」作法公開

台中「祭空棺」路線曝！喪家1年2人過世　儀式放出1動物不可亂撿

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝：2星座心累、水瓶吃飽爽玩

部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

3生肖將鹹魚翻身！3月下旬運勢極速狂飆...正、偏財爆棚

痛揭嫂嫂「欠婆家700萬」驚世惡行　小姑怒轟：有病嗎？

白沙屯媽祖進香13日起報名：勿佔位排隊　疫情考量「禁鑽轎底」

接到佛心老闆早逝噩耗　她回顧臉書8年前動態淚憶：才43歲耶

氣質辣媽被偷拍！乾脆曝光拉絲襪「真實樣貌」　萬人狂笑：太犧牲

迦納境外生卡半年無法返台　權益小組籲外交部：改線上申請簽證

威克神家庭因素無法來台　樂天桃猿積極尋找新洋投

7大「NG行為」讓白髮狂冒！洗頭不吹乾、愛吃冰都要小心

兄弟與台中更密切　捷運文心崇德站結合兄弟主視覺

快訊／梅根爆料被歧視！威廉王子回應了　曝哈利「兄弟互動」現況

他機車考照見1幕狂搖頭！　網友笑：考試已經是最大讓步了

今年不用打賭！　盧秀燕有信心兄弟奪總冠軍

在家自己動手做！　超吸睛「富士山抹茶栗子磅蛋糕」作法公開

赫雷拉腳踝越來越好　多練適應天母人工草

李宣榕揭開唱嘉賓是「選秀節目冠軍」！　軋戲、背歌詞慘做夢中夢

重機遭汽車「殺人式逼車」！差1秒衝進田撞樹　萬人怒了：出來道歉

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

辣媽被孩偷拍！猛拉絲襪「真實樣貌」曝

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

福原愛出遊高帥男起底！

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面