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美女迷信有死劫　遭高中同學「衝撞下體」血染床單：我在作法擋災

▲▼妙齡女深信自己26後會遭遇死劫，誤信高中同學的說法，在不情願的狀況下發生性行為。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

▲妙齡女迷信自己26歲後會遭遇死劫，竟然接受高中同學的說法，在不情願的狀況下發生性行為。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

趁人情緒低落伸出狼爪！新北市一名外型姣好的妙齡女子去算命，卻得到「妳在26歲會有死劫」的說法，簡直快嚇壞了，高中同學得知此事，竟動起歪腦筋，佯稱自己是「三太子乩身」，再胡扯說女子遭嬰靈纏身需要「作法擋災」，因此把她騙上床「頂撞洩慾」直到血染床單！

案件發生前，女子花花（化名）正在經歷分手情傷，跑去算命又聽到壞消息，情緒非常低落，而在桃園因性侵案件遭起訴的曾姓男子，聽到花花的遭遇，全身的血再次流到下半身！過了一會兒，曾男向花花表示，「我是三太子乩身！」還說花花遭嬰靈纏身，他會幫忙作法擋災。

▲▼強姦。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲曾男佯稱自己是三太子乩身，藉此取信花花並發生性關係，猛力頂撞洩慾血染床單。（示意圖／記者黃克翔攝）

到了去年88節，曾男對花花解釋，「我幫妳作法了，但需要從妳的體內取回一半法力」，花花帶著破除厄運的心態，含淚讓曾男頂撞下體…過了2天，食髓知味的曾男又以相同話術，成功把花花騙上床衝撞洩慾。

事後花花的友人察覺不對勁，一番勸說後，花花決定報警處理，曾男在偵訊時坦承騙花花上床的犯行，加上花花拿出床單沾血的照片、2人通訊記錄及曾男的道歉光碟等證據，檢方於2日依強制性交罪嫌起訴曾男。

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