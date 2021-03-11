他援交國三妹1次3500元！超商「先驗貨」才上　爸看對話傻眼

▲黃男約國三少女援交，遭判刑6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名黃姓男子2020年3月2日透過交友軟體「愛情公寓」結識15歲國三少女小君（化名），與小君談好性交易，並要求先在超商1000元見面「驗貨」，再約至汽車旅館性交，並於完事後付尾款。直到小君父親查看手機，察覺有異才趕緊報警處理，日前橋頭地院依法將黃男判刑6月，緩刑2年，判決確定1年內，提供60小時義務勞務，可上訴。

判決指出，黃男大學剛畢業，處待業狀態，2020年3月2日使用交友軟體「愛情公寓」結識小君，而他明知對方為14歲以上16歲以下的少女，性自主、判斷能力尚未成熟，仍於閒聊過程，試探對方是否願意性交易，隨後雙方談好以3500元達成性交易。

黃男於隔日下午1時許，先在便利商店以到店取貨的方式，給小君1000元訂金，順便觀看對方姿色，並在同月14日下午與小君於汽車旅館完成性交易，完事後再給小君剩餘的2500元。直到小君父親某次查看女兒手機，發現小君與男網友的對話紀錄，才知悉女兒援交，立刻報警處理，全案因此曝光。

對此，黃男坦承不諱，而法官勘驗相關事證後，認為黃男雖貪圖私慾，與未成年少女發生對價性行為，但念在黃男有所悔悟，積極彌補犯罪損害，犯後態度良好，與小君達成和解等情狀，因此依對於十四歲以上未滿十六歲之人為有對價之性交行為罪，將黃男判刑6月，緩刑2年，並於判決確定1年內，提供60小時義務勞務，全案仍可上訴。

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