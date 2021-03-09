搶救2500顆愛心雞蛋！法籍神父突遭棄單　熱心花蓮人2hrs火速買光

▲法籍神父劉一峰成立的愛心農場遭棄單2500顆雞蛋。（圖／玉里天主堂授權提供、劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會授權提供，下同）

記者陳羿妏／採訪報導

花蓮玉里天主堂法籍神父劉一峰2019年成立「愛心農場」，以飼養蛋雞、種植蔬菜等方式，訓練街友、遊民、弱勢等人的工作技能；近日他們因台北某扶輪社在出貨前，臨時棄單2500顆雞蛋，感到相當苦惱，不過，消息一出，許多熱心的花蓮人紛紛前來搶買，讓棄單的雞蛋們在2小時內全數賣光。

劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會向《ETtoday新聞雲》指出，棄單的對象其實也是恩人之一，時常捐款給教會，因此並不會責怪對方；惟雞蛋是有生鮮期限，而農場本身並無對外打廣告，大多是由「恩人」選購，或者是當地人口耳相傳，起初志工們接獲棄單消息，曾一度苦惱，所幸消息迅速傳開，許多熱心民眾前來購買，其中更包含花蓮縣長、花蓮市長、議員、廣播電台以及玉里高中等人，讓2500顆雞蛋在一早2小時內迅速賣光。

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基金會也表示，愛心農場雞蛋一盒內有10顆，價格100元，並不會收取訂金，因此未來是否將收取訂金，他們正在考慮當中，另外，經營農場賺錢並非他們的首要目的，而是希望能訓練街友、遊民、弱勢等人的工作技能。

法籍神父劉一峰25歲來台，奉獻多年後，2015年歸化拿到我國身分證，於花蓮玉里天主堂服務，另為安德啟智中心、天主堂資源回收站負責人。除了愛心農場，劉一峰早在2014年就成立劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會，並於2017年成立布列塔尼二手布藝館，其中二手布藝館利用回收衣物，製作新的背包、零錢包、帽子等商品，讓二手物資重獲新生。