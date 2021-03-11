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【廣編】電影《複身犯》聯名AsiaYo訂房網！打造科幻旅宿　楊祐寧陪睡

▲▼AsiaYo,複身犯,電影,旅遊,住宿。（圖／AsiaYo提供）

▲亞洲訂房網AsiaYox與強檔大片《複身犯》打造聯名旅宿。

圖、文／AsiaYo提供

亞洲訂房網AsiaYo加入強檔大片《複身犯》行列，聯名推出「電影複身犯科幻旅宿」，讓粉絲們身歷其境如置身電影之中。即日起至3月20日，週週限量搶訂，入住體驗還能讓楊祐寧、張榕容等演員陪你入睡，再拿複身犯限量簽名海報及iPad等眾多好禮。

《複身犯》電影場景圍繞在高科技的「大腦意識上傳」之實驗室、腦內的科幻空間，楊祐寧飾演的死刑犯「193」宛如台版《分裂》切換人格，與女主角張榕容大飆演技。AsiaYo訂房網聯名電影打造科幻風的膠囊型廂房，並結合電影人物劇照，入住就像有楊祐寧、張榕容陪你一起睡。現在只要到聯名旅宿掃描QR code參加活動，天天抽限量高額訂房金及免費入住機會。還有現場體驗互動小遊戲，於互動牆上選擇一個旅宿類型配對複身犯的人格角色，即可獲取電影紀念卡及限定禮（免費住宿體驗、電影票、野餐墊、帳篷、193元等高額訂房金）。另外，AsiaYo線上加碼活動，在活動期間內於AsiaYo LINE 官方帳號上輸入「跟著AsiaYo看複身犯」的通關密語，就有機會獲得10.2吋iPad Wi-Fi機型128GB（1名）、複身犯簽名紀念海報（5名）。

詳情請見AsiaYo活動網站：https://asiayo.com/event/Plurality-Campaign/campaign.html)
旅宿活動地點：原宿時空膠囊旅館（新北市板橋區中山路一段50巷22號B1）

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