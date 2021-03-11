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台灣首次「媽祖空中遶境」5／9起飛　5航班變進香團價格出爐

▲▼台灣虎航媽祖空中遶境航班5/9起飛。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣虎航媽祖空中遶境航班5/9起飛。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

2021媽祖空中遶境祈福航班5月9日登場，創新旅行社與台灣虎航今（11）日於艋舺啟天宮辦理祈福航班啟動儀式，各參加宮廟代表一行也出席此盛會。這次台灣史上首次舉辦媽祖空中遶境，預計動員5架次航班，也是史上最大空中進香團活動意義非凡。

▲▼台灣首次「媽祖空中遶境」5／9起飛。（圖／住辦單位提供）

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▲台灣首次「媽祖空中遶境」5／9起飛。（圖／主辦單位提供）

祈福航班由桃園機場出發，遶東台灣及南台灣後再飛往澎湖、金門、馬祖，接著返抵桃園機場，並在空中舉辦祈福儀式、媽祖祈福卡片、有獎徵答等活動，祈求疫情退散。這次預計動員5架次航班，確切出發時間未定，但規劃5架次航班每間隔半小時出發，媽祖神像會安排放置在機上第一排上，希望藉此祈福疫情早日退散，中南部缺水問題也能天降甘霖。

▲台灣首次媽祖空中遶境航班伴手禮。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣首次媽祖空中遶境航班伴手禮。（圖／記者賴文萱攝）

空中遶境全程飛行時間約3.5小時，票價5988元含機場稅，主辦單位並準備了結緣好禮：媽祖造型平安米，媽祖空中遶境壓轎金、台灣媽祖平安護照、媽祖祈福卡片等好禮，即日起至3/31前可報名參加。

▲▼台灣虎航媽祖空中遶境航班5/9起飛。（圖／記者賴文萱攝）

▲創新旅行社董事長李奇嶽。（圖／記者賴文萱攝）

創新旅行社董事長李奇嶽表示，去年因緣際會接下台北聖興天后宮秘書長一職，加上自己是澎湖出身，從小就在拜媽祖，而「台灣本島媽祖遶境多是徒步，澎湖媽祖遶境則是坐船」，但卻從沒有人規劃過空中遶境，因此找上台灣虎航合作這次的祈福航班。

▲▼台灣虎航媽祖空中遶境航班5/9起飛。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣虎航媽祖空中遶境航班5/9起飛。（圖／記者賴文萱攝）

李奇嶽表示，特別感謝大甲鎮瀾宮在規劃活動期間給予許多指導，以及來自北中南東各大廟宇的支持，目前報名參加的宮廟單位有：大甲鎮瀾宮 、麥寮拱範宮、淡水福佑宮、北投慈后宮、艋舺啟天宮、花蓮港天宮、蘆竹慈母宮、新港奉天宮金虎爺總會、昊天宗成功媽祖會、台北聖興天后宮...等等，各大宮廟寺院暨社會團體現正邀請中。

台灣虎航表示，很開心台灣虎航能成為這次空中遶境的載運業者，也歡迎未來各業者、公司行號可向台灣虎航提出各式的合作包機行程提案。

李奇嶽說，這次搭乘媽祖空中遶境航班的信眾，全程要佩戴口罩，機上暫時沒有規劃梅花座，一台飛機滿載是180人，這次出動5架飛機滿座人數大約可達900人，如果屆時報名踴躍的話，會再看能不能提供更多航班一起遶境。

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