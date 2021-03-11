學校教的工作用不到！觀光局建「旅館職能基準」盼縮短學訓用落差

▲受疫情影響國旅盛行，許多觀光業轉而進行國旅業務。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為培育觀光旅遊人才，建置「旅館職能基準」，共有三項包括旅宿電商運營人員、活動指導員、行銷業務專員，另選出9項單元示範課程，公告於勞動部ICAP職能發展應用平臺供各界下載運用，提供相關業者掌握人才培訓重點。學員指出，職能單元系統完整，比在學時學到的知識更加活化，上課後能更有概念寫出活動企劃書了。

觀光局自105年先針對旅館中階經理人，建置旅館客務經理、旅館房務經理2項職能基準。針對旅館基層從業人員所需職能基準，另訂定「旅館職涯發展計畫」，規劃3項旅館基層從業人員職能基準及9項單元課程範本，提供旅館業界及學界應用培育人才。

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觀光局指出，旅館職涯發展計畫盤點旅館產業發展中所欠缺的職務，並排除各機關已發展的職能基準)，再經由問卷調查及多位旅館業界、學界專家學者會議討論，以旅館產業發展方向及符合旅遊新趨勢為重點，決定建置3項職能基準，包括旅宿電商運營人員、活動指導員、行銷業務專員。

旅宿電商運營人員包含執行官網、社群平台、OTA平台等入口網站操作維護，協助旅館製作數位影像、電子文宣及網路線上客訴處理；活動指導員為協助企劃與執行休閒活動的各項活動（如：婚宴、特殊節日活動等），日常例行性運作及設施維護（如：健身房、游泳池、兒童遊戲室等）；行銷業務專員為依照不同客戶型態安排客戶服務活動及銷售服務，提供客戶所需之協助，並維護及建立客戶關係。

▲觀光局建置旅館職能基準協助業者培訓人才。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局另選出培育人才的9項單元示範課程，包含旅宿電商運營人員-維護網站資訊標準、旅宿電商運營人員-線上客服服務、行銷業務專員-實施銷售活動、行銷業務專員-維繫客戶關係、活動指導員-活動設計、活動指導員-活動執行與檢討、房務人員-房務服務作業、櫃台人員-櫃台客務服務、文資場域經營-文資場域經營行銷。

有參與旅宿活動指導員的學員表示，本身就讀觀光相關科系，但以往記憶只有講授型授課，而且覺得每一項都聽過卻都學得很淺。但旅宿活動指導員職能單元課程，除了把教材系統化，連評量的模式都能很清楚地搭上課程內容，在參與培訓後，學員可以很完整有概念的寫出活動企劃書，在職場上非常受用。

觀光局長張錫聰表示，完成建置的3項職能基準已先放置於勞動部ICAP職能發展應用平臺供各界下載運用，後續亦將會把9項職能基準單元課程範本放置於「臺灣旅宿網」作為各界辦理課程培育人才所需，期讓旅館相關企業、學校及培訓機構掌握人才培訓重點，妥為運用，以縮短學訓用落差。