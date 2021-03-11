「蛙蛙文創」老闆猝死！賣口罩詐千人　12日調解會「照常開」





▲蛙蛙文創負責人李子斌（非圖中人物）去世，影響北市原訂12日要召開的調解會。（圖／翻攝蛙蛙文創官網）

記者袁茵／台北報導

蛙蛙文創被爆出去年起向各大公司職福會推銷「醫療級口罩」團購，卻出現收款後卻拖延出貨、以及出貨和退款一延再延的狀況，受害者遍布全台。原本北市消保官要於12日召開大型協調會，結果卻發現蛙蛙文創負責人李子斌因不明原因猝逝，對此消保官楊麗萍表示，12日協調會仍會召開，若雙方達成共識，法務局將製作調解書，但因為公司出席者沒有代理權限，因此要等到蛙蛙文創產生新的負責人之後，才能夠將調解書送到法院核定。

11日驚傳蛙蛙文創負責人李子斌猝死，對此楊麗萍受訪時證實，李子斌過去都是委託代理人負責協調事宜，結果消保官從代理人口中得知，李子斌已經過世。原本12日要召開北市第7場調解會，受理申訴人達1000多人，實際申請參加調解人數為500多人，但因為李子斌過世，所以代表公司出席的人無法取得代理權限，調解書也無法送法院核定。

楊麗萍指出，參加調解會議的代理人，必須要有公司的委託委任書，但現在李子斌過世，造成目前蛙蛙文創的調解會議無法從法律認定公司充分授權；而北市府法務局認為，如果臨時變動12日的調解會，會造成申訴人不便，所以照常召開，協助申訴人到場。

楊麗萍表示，若雙方在12日協調會達成共識，法務局將製作調解書，但無法送到法院核定，得等到蛙蛙文創產生新的負責人或有其他處理方式。假使雙方在協調會中達到共識，並且製作調解書，但蛙蛙文創卻沒有履行，受害消費者可持調解書至法院，由法院來判定該調解書是否有效。

被問到萬一蛙蛙文創一直沒產生新的負責人，該如何協助受害消費者？楊麗萍說，沒有新負責人還是未知狀態，無法預測，如果蠻久沒有產生，公司營運就會難以經營下去，蛙蛙文創為一人股東一人董事，股份長久沒有繼承，就沒辦法存續下去，可依照公司法解散程序，若公司利害人包括債權人，因為沒有董事長執行，可請法院選定臨時管理人代理執行，由董事長代為執行處理債務。

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