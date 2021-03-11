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最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」：真的好糟

▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲你（妳）覺得台灣那裡最讓人不滿意？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

台灣最美的風景是人，不少移居台灣的外國人都紛紛大讚台灣治安好、很有人情味，以及各式特色小吃十分誘人。不過仍有網友好奇，大家「最不滿意台灣哪一點？」貼文一出，立刻引發熱議，大家心有戚戚焉，一面倒點出這「2大問題」，直呼「真的好糟」。

一名網友在PTT以「最不滿意台灣哪一點？」為題發問，「台灣的優點有哪些就不贅述了，但每個國家都會有不好的地方」。原PO指出紊亂的市容和交通，是他最不滿意的兩大問題，「交通亂只要出門就會遇到，市容每天看到都很阿雜（煩躁）」。

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▲▼台灣,缺點,交通,房價。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO對交通及市容感到不滿意。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，網友們一面倒直指「絕對是交通」，「在南部常常要走到大馬路上，然後又被車逼」、「交通，沒有一條像樣的人行道」、「交通跟機車，應該要管制車輛數目」、「不管是行人還是車子都很痛苦」、「交通，最可怕的是身邊的人都習以為常，政府也沒有想努力改」、「如果全台都有捷運系統就好了，在南部只能開車騎機車」、「交通真的好糟，不管行人還是車子都很痛苦」、「交通事故太多」。

▲▼台灣,缺點,交通,房價。（圖／翻攝自PTT）

▲交通亂和房價高成為網友們眼中的台灣兩大缺點。（圖／翻攝自PTT）

也有許多人點出「房價過高」的問題，「低薪高房價」、「改善不了的房價」、「低薪勞權弱勢，房價比太高」。除此之外，也有人指出「夏天太熱又沒風 半夜還能31～32度」、「空氣品質差」、「違章建築、鐵皮屋、鐵窗」。

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