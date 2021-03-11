豐原6歲男童遭幼兒園負責人抓頭狂甩　教育局：最重停招

▲豐原傳出6歲男童被幼兒園負責人巴頭。（示意圖／CFP）

記者鄧木卿／台中報導

台中豐原某私立幼兒園遭家長指控疑似虐童，蔡姓女老師（園方負責人）因為6歲男童不肯午睡，竟然出手巴頭、大力掐脖。台中市教育局調查屬實表示，蔡女已在同日離職，家防中心依法處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，最重不排除祭出減招、停招或廢止設立許可處分，絕不容許不當管教再發生。

據了解，男童因為不肯午睡，蔡女一時情緒失控，出手拍打男童的頭，接著用雙手抓住頭部狂甩，再大力掐住脖子，造成孩子頸部、下巴以及手臂受傷；家長發現傷勢後，9日下午5點多，前往幼兒園調閱監視器，經確認蔡女的確有管教不當行為，立即報警提告傷害。

台中市政府獲報後立即展開調查，經調閱監視器，發現蔡姓負責人確有管教不當情形，造成男童頸部、下巴、手臂多處挫傷，家屬已向警方報案，台中市家防中心也將依違反兒童及少年福利與權益保障法，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布幼兒園名稱與負責人姓名，必定依規嚴處，絕不寬貸。

此外，蔡姓負責人身兼幼兒園老師，但未具教保服務人員資格，已違反幼兒教育及照顧服務法與教保服務人員條例規定，嚴重影響幼兒和家長權益，市府除依規裁處，最重不排除祭出減招、停招或廢止設立許可處分，絕不容許不當管教再發生。

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