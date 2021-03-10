哪款泡麵味道至今沒變？鄉民秒點「它」　再曝超神吃法

▲泡麵是許多人的宵夜首選。（圖／取自Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

台灣有著「泡麵王國」封號，市售泡麵的口味琳瑯滿目，不僅好吃、料理又方便，是許多人正餐和宵夜的選擇。有網友好奇「有哪些泡麵是至今都一樣好吃的？」貼文一出，立刻引起不少人熱議，眾人一面倒點名「來一客鮮蝦魚板麵」，還有老饕分享獨門神秘吃法。

一名網友在PTT八卦版發問，表示自己非常喜歡吃乾的泡麵，「舊版的維力炸醬麵真的是泡麵界傳奇，舊版的維力大乾麵地獄辣椒也超好吃」，不過他直言，新版的口味與過去相比退步許多，好奇詢問鄉民，「有哪些泡麵是至今都一樣好吃的？」

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▲一名網友求問哪些口味的泡麵至今沒變。（圖／翻攝自PTT八卦板）

貼文一出，立刻引發網友熱議，又以「來一客」的鮮蝦魚板獲最多人點名，直說味道一直都沒有變過，成功擄獲饕客的心。更有人不吝嗇的分享特殊吃法，「我都加10元白飯，變成海產粥」。

此外，也有人點名「統一肉骨茶」、「統一肉燥麵」、「印尼泡麵啊，這麼多年還是保持6塊一包，味道依舊不變」、「蒜香珍肉，時代的眼淚」、「最近吃一度讚的紅燒，好吃」、「我覺得隨緣泡麵品質滿穩的，沒啥素味口味又多，最近南洋風叻沙很好吃」。

▲最多人點名「來一客鮮蝦魚板麵」。（圖／翻攝自PTT八卦板）