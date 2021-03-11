玻璃擦太乾淨「根本幻術」！害外送員一頭撞上　照片驚呆網：太神了

▲原PO把玻璃擦太乾淨，差點害外送員一頭撞破。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她在某一棟大樓擔任清潔工，前幾天因為把玻璃擦得實在乾淨，導致一名外送員差點把玻璃撞破，照片曝光後也立刻引發網友熱議。

照片中可以看見，原PO把玻璃擦到幾乎沒有任何髒汙，玻璃乾淨到可以完美反射光線，呈現一種道路延伸的「幻境」效果，加上周遭沒有貼上任何警告標誌，難怪外送員會不小心撞上。

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原PO感嘆，她日前上班時，櫃台行政小妹告訴她「主管說玻璃擦太乾淨，中午送便當的沒看到有玻璃，差一點就把玻璃撞破」，讓她聽了相當無言。

▲原PO把玻璃擦太乾淨，差點害外送員一頭撞破。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友看了照片後紛紛笑說「我也撞過，整個玻璃都在震，整間店的人都在看我」、「太優秀也是困擾」、「這是國王的玻璃嗎」、「看到中間偏上的反光，才確定有玻璃，太扯了」、「實在太乾淨了吧，看不到玻璃。」

也有網友說，「這種太乾淨的玻璃，還是要貼貼紙吧，撞到真的很痛」、「建議玻璃門可以貼上一點霧面貼，看過外送員撞到流鼻血的」、「以前也撞過擦太乾淨的餐廳玻璃，下次再去的時候，店家已經貼上警語。」