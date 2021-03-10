不要再當卡奴了！掌握「理債三大原則」擺脫扛債人生

▲每個月錢怎麼都不夠花？沒有理財習慣的上班族小心成為卡奴。（示意圖／CFP）

消費中心／綜合報導

上班族平常若是沒有理財的習慣，很容易成為月光族，甚至一不小心就會變成卡債族，這時候再不節制，負債只會越滾越多，若是想擺脫扛債人生，理財前必須先理債，在《從扛債人生走向財務自由》一書中提到，先列完債務表釐清債務項目之後，其實只要掌握三大原則，就能有效降低還款金額與壓力。

▲《從扛債人生走向財務自由》書中提到，掌握三大原則，就能有效降低還款金額與壓力。（圖／方智出版提供）



原則一、借款利率高變低

在整理債務表之後，透過把債務整合成較低利率的貸款，是你現在馬上可以開始採行的理債策略。例如，透過利率較低的房貸增貸方式，轉為處理利率較高的信貸，或是利用信貸償還利率更高的信用卡借款等，除非近期剛借貸過或本身信用條件不佳，否則通常能利用這種方法有效降低借款利率。

別認為調整利率好像沒什麼差，假如你借100 萬、7年期的信貸，4% 是月付13,669 元，2% 是月付12,767元，簡單來說，就是利息差了一倍，感覺一個月只差不到1,000 元，但最後總利息就差了7.5 萬，建議可優先從已借款銀行或薪轉銀行詢問轉貸方案。

原則二、債務筆數多變少

當我們的債務東一筆、西一筆，5 號、10 號、15 號都有不同銀行的錢要還時，生活就會被這些債務給逼到無法喘息。透過縮減債務的筆數，也是很好的理債策略，但這需要你主動覺察，整理債務表就是了解自己債務現況的好方法，你看過後肯定會有一些想法！例如，有個只剩3 期、利率高達8% 的信貸，每月要還5,000 元，如果這時你手邊剛好有多出的錢，不如就一鼓作氣把信貸還完吧！這樣一來， 從下個月開始，就可以把每個月原本要拿來還信貸的5,000 元做更有效的運用。

原則三、清償順序小再大：

仔細觀察債務整理表就會發現，借款金額大的通常利率比較低，借款金額小的反而利率比較高。在理債過程中，我們還是可以針對餘款金額小的債務優先處理，主要原因是，先從感覺簡單的開始集中火力清償，會讓人有已解決了幾筆債務、持續前進的心理感受，有助於你相信自己有能力也有動力還清。