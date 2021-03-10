「房間別放電視」公婆連環call：會影響受孕　婦產科醫神回打臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

在許多長輩眼裡，傳宗接代是一等一大事，總是殷殷期盼金孫的到來。一名人妻表示，公婆經常打電話來叮嚀，房間不要放電視，說是會影響受孕；對此，婦產科名醫幽默回應，打破老一輩的迷思。

蘇怡寧醫師昨在臉書分享案例，有位女網友指出，公公婆婆常常為了房間不要放電視打電話來，說會影響受孕，這讓她也產生疑慮，想進一步確認是否有影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，蘇醫師不禁吐槽，「我覺得齁...這實在是想太多了，很好奇到底房間放電視是會影響什麼啦？是擔心老公一直看電視不做功課嗎？還是擔心老公一直看電視不睡覺體力不好，或擔心電視有輻射線？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

針對輻射線的擔憂，蘇醫師更直言，「這老哏了啦！擔心這個就先把自己現在一直在看的手機通通丟掉。我覺得不是電視的問題，看起來妳家長輩想抱孫子、急了，叫妳老公努力一點，耗子尾汁就醬（好自為之...就這樣）。」另外，他還表示，放A片應該有助於受孕。

對此，網友們也紛紛笑回，「難怪以前的人都生一打」、「公婆家應該有放電視，不然可能已生兩支足球隊」、「這是哪個年代的觀念啊？那家裡沒電視的都子孫滿堂了」、「公公婆婆常打電話來才會影響受孕喔啾咪」、「醫生要提供一些番號啊」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》，聽兩妹子天南地北狂聊