孩子們的慢食節　4月3日關山親水公園登場！

▲慢食節將首度走出台東市。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021年第1場台東慢食節來囉！台東縣長饒慶鈴邀請大人小孩手拉手，4月3日一起到關山親水公園野餐郊遊，吃得健康、有趣，感受台東慢旅遊的地方魅力！饒慶鈴，無論你是不是小孩、有沒有小孩，只要你曾經是小孩，都能在「台東慢食節─童趣餐桌」 找到屬於自己的純真原味。

饒慶鈴表示，台東慢食節將首次走出台東市到關山親水公園舉辦，在大樹成蔭、綠草如茵的公園內，以「食物教育」和「飲食文化傳承」為主軸，邀請料理達人端出最繽紛的菜色，重現台東各族群文化中童年的味蕾記憶、以及成長的夢想滋味。

饒慶鈴強調，春暖花開的4月，是台東氣候最宜人的時刻，4月3、4日2天上午10點至下午3點，誠摯歡迎大家一起「春遊縱谷、慢食關山」。

▲慢食節將首度走出台東市。（圖／記者楊漢聲翻攝）



台東縣府農業處長許家豪則指出，活動中縣府特別策劃豐富多樣的料理手作體驗，並有慢市集、品味教育廚藝教室、慢食作、慢食操、慢食小教室，還有崁頂國小森巴樂舞隊演出、電光國小旮亙樂團演出，邀請爸爸媽媽帶著孩子一起來到慢食節，走過產地到餐桌的步步腳印，喚醒味覺、營養滿點，歡迎大家一起來參加春日的田野盛會。

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