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全國原民運動會在宜蘭　松木段榮耀獎盃超搶眼

▲▼宜縣府承辦的原民運，松木段榮耀獎盃別緻超有原味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜縣府承辦的原民運，松木段榮耀獎盃別緻超有原味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2021全國原住民族運動會，是國內原住民族最大型的綜合性體育賽事，每個縣市精銳盡出，要勇奪冠軍榮耀，承辦的宜縣府，特別選用自然材質的松木段，雕刻6座別有原民力與美特色的榮耀獎盃，不但是藝術品且將是吸睛之超級大獎。

▲▼宜縣府承辦的原民運，松木段榮耀獎盃別緻超有原味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

承辦2021年原民運的宜縣府，為讓各縣市贏得最具原住民族特色的獎盃，特別選用自然材質的松木段，雕刻6座別原民特色的榮耀獎盃，不僅讓藝術與運動完美結合，榮耀獎盃更展現原民的力與美，也富有傳承意涵的藝術品。

宜縣府指出，榮耀獎盃設計別出心裁的規劃及發想，將運動行為、野生動物、宜蘭特色景觀、日月星辰意象與原住民族圖騰特色融合並重塑出新樣貌，以蘭陽平原著名的龜山朝日作為整體造型的精神中樞，結合其具有傳承意義之歷屆吉祥物動物意象與人物運動體態，展現出原住民族對大自然的生命禮讚。

而圖像工法採用雷射雕刻，其發想來自於先民在尚未發明文字與紙張前，會將重要的紀事刻劃在石頭、木頭等自然元素上，主要材質結合香杉木與松木，運用木料的材質特性表達取之於自然的精神，同時也秉懷對大自然的感恩之意。

▲▼宜縣府承辦的原民運，松木段榮耀獎盃別緻超有原味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙表示，人們最原始的生活環境就是在大自然中成長，延續聖火取火的自然氛圍下，以取之森林中的素材來製作本屆大會的獎盃，一鑿一斧，透過精心又有意義的構思與發想，完成了最動人、最具溫度的作品，期盼運動場上的選手們，皆能展現出俐落的身形與百折不撓的毅力，突破自我，充分展現出運動員突破自我的勇氣與無畏無懼的精神，也都能創下自我最高的榮耀，將獎盃抱回自己的縣市。

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關鍵字：

全國原住民族運動會松木段榮耀獎盃

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