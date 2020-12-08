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稱千人上街打「蔡英文假博士」只來20人　中華婦聯會遭金主罵詐騙

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▲▼中華婦女聯合會理事長何建華。（圖／記者孫于珊攝）

▲何建華宣稱可號召千人上街頭造勢，結果只來20人，被支付動員費的陸方人士罵「詐騙」。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌接受大陸金援，在台組織陸配，從下一代進行統戰，日前遭台北地檢署起訴，其中，何建華拿了陸方「台灣同學會」副會長黃信瑜資助的3萬人民幣，宣稱可號召千人上街渲染總統蔡英文「假博士」爭議，結果現場只到20人，讓黃氣得大罵何「詐騙」，北檢將另案偵辦黃涉犯《國安法》罪嫌。

北檢起訴指出，何建華在2014年間，經過前立委馮滬祥引薦，認識了具有官方色彩的大陸全國台灣同胞聯誼會等統戰單位高官，從2017年5月起，持續撰寫「在台大陸籍人摸底」、「在台陸配群體的政治認同與對大陸政府陸配工作的政策建議」等文件，爭取統戰部門持續提供經費支援。

▲▼總統蔡英文接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森新媒體總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

▲何建華接受大陸「台灣同學會」建議，在台擴大渲染總統蔡英文的假博士學歷爭議。（資料照／總統府提供）

何建華的組織發展計畫中，包括在台進行全面陸配人口普查；栽培陸配幹部進軍台灣政壇；徵召退役軍人回內地接受培訓和指導；在大陸名城，為陸配所生年滿18歲的台灣孩子舉辦成年禮，強化民族認同。但是陸配加入中華婦聯會後，大多是貪圖可便宜進出大陸旅遊的好處，何建華組織發展並不順利。

2019年間，何建華為了爭取陸方更多經費支持，接受大陸的「台灣同學會」副會長黃信瑜建議，要藉著當時總統候選人蔡英文學歷造假爭議，擴大渲染，號召軍公教、八百壯士共計千人，到立法院等處，大規模進行「拒絕假博士，人民要真相」等陳抗活動。

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲大陸台灣同學會是由大陸經濟學者林毅夫的妻子擔任會長。（資料照／CFP）

黃信瑜不但為此匯款3萬人民幣給何建華，作為動員群眾費用，還表示如果活動成功，可代為向「台灣同學會」會長、大陸經濟學者林毅夫妻子陳雲瑛推薦，尋求更多的經費資源，結果11月20日活動結束，何建華回報的陳抗照片裡，稀稀落落只有約20人，讓已經付錢的黃忍不住大罵何「詐騙」。

北檢7日起訴痛批何建華和中華婦聯會秘書包克明「甘為統戰之犬馬」，罔顧國家安全，依《國安法》發展組織罪提起公訴，另外將分案調查長居大陸的台籍人士黃信瑜所涉罪刑。

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