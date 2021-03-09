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【廣編】半世紀秘藏珍寶　格蘭路思首曝酒廠最高年份

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

格蘭路思50年單一麥芽威士忌（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／台灣愛丁頓提供

格蘭路思推出該酒廠有史以來最古老的「格蘭路思50年單一麥芽威士忌」，全球僅限量50組，每一滴珍釀，都象徵這座神秘酒廠半世紀的製酒縮影。以獨立編號手工水晶瓶搭配黑色亮漆外盒的「格蘭路思50年單一麥芽威士忌」，其中一瓶編號38號甫在2020年11月20日於香港邦瀚斯拍賣行《Fine & Rare Wine and Whisky》上以港幣32萬2,400元拍出，格蘭路思將此筆拍賣收入全數捐給柬埔寨慈善組織「This Life」幫助社區營造與貧童教育。

格蘭路思酒廠共有20座發酵槽，分別是8座不鏽鋼槽與12座俄勒岡松木發酵槽，麥汁經過60小時發酵，爾後經過10座高聳紅銅壺式蒸餾器慢速蒸餾，帶來輕盈優雅的果香，而頂級雪莉桶則帶來100%天然酒色，經典格蘭路思風格帶有成熟的柑橘、漿果、香草、各種芬芳花香與精緻的辛香味，被包裹在最柔軟的質地中，並且極致平衡，這種高質量的傳統手工精神讓格蘭路思始終存在酒饕的私藏名單，此番首度曝光最高年份50年單一麥芽威士忌，與全球酒迷一同舉杯共慶格蘭路思新時代的來臨。

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