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花蓮美崙改頭換面！193線酒廠段封路施工...移除電桿景觀更美

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▲施工封閉路段及改道示意圖封閉路段及改道示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

施工封閉路段及改道示意圖封閉路段及改道示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府主辦的「太平洋左岸宜居城市-美崙綠網建置計畫」，將進行縣道193線花蓮酒廠路段路面刨鋪作業，台電公司特別配合施工期程，一併施作電力管道，此路段道路狹窄，考量施工期間將挖掘較深之電力管道，將採全面封路施工，預定施工期程為10月30日至109年12月31日止，為期約兩個月。完工後即可移除電桿及架空電力線，讓道路更加美觀，供電也將更為穩定、安全。

花蓮縣政府表示，本計畫已陸續改善美崙地區及縣道193線部分人行道及路面，包含文化局、翰品酒店、鑄強國小、北濱國小、花蓮高中、花蓮女中及花蓮酒廠周邊，未來可提供行人漫步的安全空間，接續已改善完成之人行道，再提供民眾及遊客通往七星潭風景區優質道路，並請台電公司配合興辦電力管線下地工程，拔除193線花蓮酒廠通往七星潭路段電桿後，再立即全面鋪設AC道路，可全面提升道路景觀並改善路面品質。

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此次施工期間將於海岸路與華西路路口及華東路與精美路路口設置改道導引指示牌及警示設施。為確保人車安全，提高施工速率以儘早開放通行，將以全面封路進行交維管制措施，並引導用路人避開施工區段，請用路人配合現場管制人員指揮行駛。

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