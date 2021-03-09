西班牙報導台灣「防疫奇蹟國」　奪全球第一！列3大關鍵策略

▲西班牙主流媒體採訪台灣衛福部長陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電

西班牙第二大報「世界報」（El Mundo）昨天刊登疫情週年回顧特別報導，整理全球前5大「防疫奇蹟國家」，將台灣列在首位，並訪問衛福部長陳時中，借鏡台灣抗疫策略。

世界報以台灣、紐西蘭、韓國、日本及芬蘭為全球前5大防疫最佳國家進行「疫情週年回顧」專題報導，分析5國對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的策略，將5國稱為「防疫奇蹟國家」。

世界報為此書面訪問衛福部部長陳時中，以了解台灣作法，並以「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」3大重點下標。

報導指出，「歐亞間國情、民情迥異，各國防疫政策需因時因地制宜，然而迅速動員、果斷決策、落實作為、統籌資源合理分配及訊息公開透明等防疫原則，值得各國參考」，肯定台灣的經驗足讓各國借鏡。

▲世界報訪問陳時中，並以「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」3大重點總結台灣防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中以電郵向該報說明，台灣2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗有助快速因應疫情。又因鄰近中國，台灣迅速採取3大防疫策略，包括嚴管邊境風險、高科技及大數據社區防疫策略，以及強化醫療體系。

陳時中表示，台灣中期目標是建立65%人口群體免疫力，迄今已簽署採購近2000萬劑疫苗，若疫苗供應順利，預估明年2月底前至少1500萬人將接種1劑疫苗。

世界報訪問陳時中，並將台灣列為首位，與紐西蘭、韓國、日本及芬蘭並列為全球前5大防疫最佳國家，台灣優異表現獲西國主流輿論高度重視與肯定。

世界報為西國第二大報，報風嚴謹、立場動見觀瞻，每日紙本及電子報日覽量達500多萬人次，電子報不重複單一讀者近2500萬人次，居西國媒體領先地位，受到西國政府及各界菁英重視，深具輿論影響力。

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