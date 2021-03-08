OPPO Find X3官方影片公開！主打拍照、儲存到顯示都是10億色

特約記者洪聖壹／綜合報導

OPPO 公司將於 3 月 11 日公開新一代旗艦手機 OPPO Find X3，如今官方已經正式公開外觀與預購福利，如果連同先前外媒曝光的產品規格與功能，該款手機已經跟正式公開沒什麼太大差異。

OPPO Find 系列始於 2011 年，不過 OPPO Find X 系列產品最早是 2018 年在法國巴黎發表，特色是透過獨特的升降自拍鏡頭，實現幾近滿版全螢幕，手機設計簡潔而乾淨，產品設計未來感十足。

到了 2020 年推出的 OPPO Find X2，卻移除了這項優勢，改為隨處可見的打孔螢幕，畫面更新率提升到 120Hz QHD+，觸控採樣率也提升到 240 Hz，螢幕內建 O1 顯示引擎，透過獨立顯示優化晶片，即使是普通影片也可以升級成高幀率的 HDR 顯示畫面，滿足玩家需求，不過類似的功能在三星、SONY 等手機廠商都看得到，相較於第一代來說，震撼力稍嫌不足。

《WinFuture》在一篇洩漏報告當中指出，OPPO Find X3 系列這次將一口氣推出 Find X3 Pro、Find X3 Neo 以及 Find X3 Lite 三款手機。

主打款就是 Find X3 Pro，預計配備三星 6.7 吋 AMILED 打孔面板，解析度 QHD+，畫面更新率維持在 120Hz，支援 HDR10+ 顯示與螢幕指紋辨識，上方覆蓋大猩猩第五代康寧玻璃，效能方面採用高通 S888 搭 12GB RAM、256GB ROM 的組合，電池容量 4500 mAh，支援 65W 快充，全機支援 IP68 防水防塵，整體來說是今年比較標準配備的旗艦手機。

Find X3 Pro 的賣點是相機，相機孔位配置跟 iPhone 12 Pro 相似，工藝設計上具備未來感。

傳聞該款手機的拍攝規格相較前代有大幅提升，預計使用 SONY IMX766 感光元件，並且用上了兩顆都是 5000 萬畫素的拍攝鏡頭，其中廣角標準鏡頭光圈加大到 F1.8，支援光學防手震，另外一顆光圈 F2.2，可以進行 4cm 近拍。望遠端則是配備一顆 1300 萬畫素潛望式望遠鏡頭（F2.4），測距端則使用 500 萬畫素的鏡頭（光圈 F3.0），可支援 5X 變焦與 20X 數位變焦，至於自拍鏡頭則是 3200 萬畫素、光圈 F2.4。

依據目前公開的 OPPO 官方資料來看，除了「未來流線設計」，這次宣傳重心將擺放在主鏡頭的拍照到顯示方案的連貫，標榜「10億全鏈路」、「10 億雙主攝」，強調兩顆 5000 萬畫素鏡頭從拍照、儲存到 10bit HDR 顯示，每一步都能夠達到真正意義上的 10 億色彩，其中 10bit 全鏈路色彩管理系統是 Android 手機第一次看見，預計完整包圍 DCI-P3 廣色域與 HEIF 格式。

除了高階的 Find X3 Pro，Find X3 Neo 可能會叫標準版 Find X3，預計延續 Find X2 的主鏡頭拍攝模組跟單孔打孔螢幕，但是解析度會向上提升到 QHD+，處理器則是使用高通 S870，這方面的消息跟外媒傳出的 FHD+ 螢幕、S865 的組合不太相同，不過相關傳聞有個共通點，就是該款手機將會著重在顯示效能跟續航力，電池容量 4500mAh，支援 65W 快充。

另外還有一款輕量版 OPPO Find X3 Lite，這方面傳聞自始至終都沒太多變化，應該會配備一塊 6.44 吋的 AMOLED 面板，支援 90Hz 畫面更新率，並且使用四主鏡頭，設計上以矩陣式排列，處理器則是使用高通S765G，並且同樣配上 4500mAh 電池，支援 65W 快充，所以照理說該款手機將會是三款手機最省電的。

OPPO 已經確認將於 3 月 11 日正式公開全新的 Find X3 系列，目前已經開放預約，記者實測，目前預約採用會員制，並沒辦法確知自己預約的是哪支手機，相信 3 月 11 日才會有更完整的訊息釋出。