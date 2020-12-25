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OPPO Reno5 Pro+ 5G發表：Android中階機策略開始變化

特約記者洪聖壹／綜合報導

跟小米紅米手機、榮耀手機、三星A系列目的性一樣，OPPO 公司旗下 Reno 系列同樣以高CP值吸引消費者。這次全新發表的 OPPO Reno5 Pro+，直接用上高通S865 5G 行動平台，90Hz 更新率的OLED雙曲面螢幕，首發 SONY IMX766 客制感光元件，售 RMB 3,999 元起，約台幣17,300 元，同步推出藝術家限定版與《英雄聯盟》LPL戰區指定款手機。

規格方面，OPPO Reno5 Pro+ 不讓人失望，搭載高通 Snapdragon 865 5G 處理器、最高 12GB RAM 和 256GB ROM。

螢幕方面，Reno5 Pro+ 採用 6.55 吋 90Hz 畫面更新率的 OLED 曲面螢幕，支援 HDR10+ 顯示、同時支援最高 180Hz 觸控採樣率，搭配杜比全景聲音效，著重影音娛樂、尤其是遊戲體驗。

拍攝能力則是 OPPO Reno5 Pro+ 的重點，OPPO Reno5 Pro+ 首發該公司與 SONY 影像部門合作打造的 SONY IMX766 感光元件，感光面積提升到 1/1.56 吋，並且在硬體上提供 DOL-HDR 技術，支援 OIS+EIS 光學加電子雙重防手手震，最高拍攝畫素來到 5000 萬畫素。

▲自拍效果。（圖／OPPO官網）

▲逆光效果。（圖／OPPO官網）

所謂 DOL-HDR 基本上就是在感光元件上處理照片的技術，直接疊加多張相片搭配更大的進光量，以提供更好的亮度與畫質表現，記者手邊沒有實機，不過從官網來看，應該可以確實偵測人像，並且在暗處進行大量補光，藉此達到更好的逆光HDR拍攝，甚至在夜間拍攝的時候，達到霓虹人像拍攝效果，相關拍攝比較樣張如下：

▲開啟霓虹人像。（圖／OPPO官網）

▲關閉霓虹人像。（圖／OPPO官網）

此外，Reno5 Pro+ 新增了首見 Google Pixel 3 的鎖定追焦拍攝功能。根據官方介紹，這是因為 IMX766 感光元件採用 2x2OCL 架構，共計 8192x6144 個點陣，每個畫素幾乎是對焦點，讓手機可以達到影音鎖定追焦功能，從介紹來判斷，該項功能只有主鏡頭支援。

▲主鏡頭支援首見於 Google Pixel 的鎖定追焦拍攝功能。（圖／OPPO官網）

除了 5000 萬畫素主鏡頭，Reno5 Pro+ 還配置了 1600 萬像素超廣角鏡頭、1300 萬像素長焦鏡頭以及 200 萬像素微距拍攝。自拍同樣是 3000 萬像素。

在拍攝功能方面，新增色溫感光元件，配合全新演算法來提升抓拍速度。並且跟 SONY Xperia 手機一樣，Reno 5 Pro+ 在手機側邊設計實體相機按鍵。

自拍方面則提供所謂「 AI 煥采視頻美顏」，打開自拍鏡頭就可以達成 8 階 100 級影音美肌效果，並且跟 LG 手機一樣，提供前後鏡頭影音合拍功能，而且一樣能夠切分為左右上下與小窗分屏拍攝。

外觀設計方面，Reno5 Pro+ 擁有輕薄的機身，機身重量僅 184g、機身厚度僅有 7.99mm，螢幕設計跟往年三星Galaxy S系列差不多，背蓋采用全新星鑽工藝，讓金字塔形狀晶體結構遍布整個背板，精細蝕刻改變玻璃表層，不只具備特色，更重要的是：防指紋。

電量方面， Reno5 Pro+ 4500mAh 大電量電池，支持 65W SuperVOOC 2.0 超級閃充、VOOC 3.0、18W PD、 18W QC 快充。

價格方面， OPPO Reno5 Pro+ 8GB＋128GB 版本建議售價人民幣 3,999 元；128GB＋256GB 版本建議售價人民幣 4,499 元。因應《英雄聯盟》手遊上市，OPPO 宣布與 LPL 中國戰區共同合作，Reno 系列成了 2021 英雄聯盟職業聯賽指定手機。

OPPO 官方還推出 OPPO Reno5 Pro+ 藝術家限定版，首款搭載電致變色技術，用戶只需在手機背面敲擊兩下，稍作等待就能在手機上呈現兩種不同顏色的變化，能支持 3萬次變色壽命，該限定款只有 12GB＋256GB 單壹規格，建議售價人民幣 4,499 元。

小結：Android 中階手機策略開始變化

就意義上來說，OPPO Reno5 Pro+ 首次在 Reno 系列使用旗艦級處理器，有點像是在向蘋果公司針對 2020 年初推出的 iPhone SE 2 使用 A13 Bionic 晶片的作法作出回應，除了是 Reno 系列使用當年度高通旗艦處理器，也是 Android 陣營當中，首間廠商在中階定位的手機上做出了改變，由此看來，「蘋果iPhoen SE2效益」確實已經逼得 Android 手機產品不得不做出策略上的變化。

▲2020 年初，蘋果公司推出的 iPhone SE 2 造成熱賣主因，就是用上旗艦晶片 A13 Bionic。（圖／資料照）

＊圖片、資料來源：OPPO中國官網

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