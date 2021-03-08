　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

▲▼老人,拐杖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子見母親寒夜只穿薄棉衣心疼不已。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

許多人出社會後，在能力範圍內會給孝親費，以回報父母養育之恩。大陸一名女子在婚後，每個月給母親1000元人民幣（約4300元新台幣）當做孝親費，今年過年她回家探望母親時，打開了媽媽的衣櫃，發現連一件像樣的厚衣服都沒有，才知道孝親費全被弟媳給拿走了，讓她氣得決定不再給母親錢，要改寄衣物和營養品。

經常分享情感文章的網易號「琪琪情感說」，近日分享一個真實案例，文中指出出生在農村的曉玲，因為父親早逝，從小由母親扶養她和弟弟長大，她小時候就發誓，長大要好好報答母親。初中才剛畢業，這名女網友就外出打工，還認識了現在的老公，兩人交往多年也結婚了，生活幸福美滿。

由於夫妻倆住的地方離老家很遠，不能時常回家探望母親，便和老公商量每個月寄1000人民幣給母親，當作孝親費，而老公也同意了。於是曉玲每個月寄錢給媽媽，「雖然錢不多，但也是我的一份心意，而且以農村的經濟水平，也差不多夠用了。」

▲洗衣服。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲曉玲發現衣櫃內連一件像樣的厚衣服都沒有。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

豈料，今年過年曉玲回家，發現母親在下雪的寒夜，居然只穿著破舊的棉衣，裡頭的棉花都還露出來了。怕媽媽會受寒，曉玲便推著母親進屋換衣，但打開衣櫃卻發現根本沒幾件衣服，衣櫃內連一件像樣的厚衣服都沒有，身上這件還是最厚的了。

曉玲便生氣的對母親說，「當初我都和妳說了，每個月給妳寄1000塊錢回來，就是希望妳能夠吃好點、穿好點，妳看妳現在過得像什麼話，我知道以前我們家窮，妳節儉慣了，但是妳現在捨不得吃捨不得穿，把那個錢存著，將來妳還能帶走呀？」

語畢，曉玲要媽媽把錢拿來買新衣，但媽媽不肯，也不講錢的下落，最後曉玲只好放話說「以後我再也不回來了」！媽媽才坦承，錢是被弟媳拿走了。原來弟媳知道大姊每個月都會寄錢，便用各種理由向母親要錢，女網友本打算去找弟媳理論，但媽媽怕一家人撕破臉，她只好無奈放棄，也決定不再寄錢給媽媽，改寄些衣服和營養品，以免又讓弟媳搶走。

ET快訊
老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　陸人夫爽吃姊妹丼3年
掛18號！26號病人晚到卻先看　他等1小時怒問一句..診間沉
快訊／台女博士生首爾遭酒駕撞死！韓檢求處6年徒刑　家屬怒回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

陸人大立法目標　確保「一國兩制」行穩致遠

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一　陸網友：還有性教育

感謝解困！　林鄭月娥返港大讚北京：支持歡迎完善香港選制

陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列　攜手南昌艦成北海艦隊一員

56歲男神奇「二次發育」突然長高增胖　四肢肥大手指變2倍粗！

女大生同居黑人男友！遭傳染「得愛滋」　19年後悲慘現況曝

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

陸人大立法目標　確保「一國兩制」行穩致遠

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一　陸網友：還有性教育

感謝解困！　林鄭月娥返港大讚北京：支持歡迎完善香港選制

陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列　攜手南昌艦成北海艦隊一員

56歲男神奇「二次發育」突然長高增胖　四肢肥大手指變2倍粗！

女大生同居黑人男友！遭傳染「得愛滋」　19年後悲慘現況曝

「憤怒人妻」報復出軌尪！惡行印傳單貼全村　網笑翻敲碗要看續集

年度「世界性能車王」前5強出爐！BMW M2 CS對決TOYOTA暴力小鴨

頂替金志洙　《哲仁》羅人友提早報到「裝扮曝光」⋯劇組讚嘆了

避免新屋裝潢慘劇！裝修現場必做「這3項」事前保護措施

高17倍搶屋！台南24年透天厝308萬→5676萬　奪年度「加價王」

董事長出清價值逾60億個人持股！　維珍銀河股票聞訊重挫

竹市特製幼兒防疫隔板　孩童用餐防疫更全面

MOE SPORTS培育體育傳播人才　黃國書：建立國家重要資料庫

韓瑜回歸《驕女》火力全開！　「芸芸」賴郁庭爆私下互動：很害怕

掉髮多到髮際線好禿？常熬夜的人做好「4件事」幫助頭髮長回來

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

大臣專挑美人跪著用嘴接　再吞下去

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

大陸鳳梨賣翻了　銷量激增235%

陰陽眼同事透露「公司有鬼」真相曝光結局傻眼

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

一碗麵13元！拉麵哥竄升百萬網紅

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

56歲男神奇二次發育　長高變巨掌

陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列 攜手南昌艦成北海艦隊一員

小鹿來開兩會？　稀有「鄂倫春族」曝光

每月給孝親費！她打開媽媽衣櫃「見這幕」心碎

更多熱門

相關新聞

人妻怨1萬孝親費太多：公婆又不是殘廢

人妻怨1萬孝親費太多：公婆又不是殘廢

結婚後經濟負擔變大，孝親費要給多少才合理又不會造成小家庭負擔，是不少人頭痛的問題。一名人妻便在臉書上PO文抱怨，老公一個月給公婆一萬孝親費太高，應該把額度降到3千元，以小家庭為主，有剩餘才給，而不是固定給一萬，更說出「爸媽可以工作又不是殘廢了」、「有工作才不會老得快」等語，讓網友感受不舒服，引發熱議。

住婆家每月被討孝親費1萬5！孕妻：怎養兩孩

住婆家每月被討孝親費1萬5！孕妻：怎養兩孩

她怨每月要給1萬　公公死後發現驚人真相

她怨每月要給1萬　公公死後發現驚人真相

30K男咬牙「給微薄孝親費」被罵不孝

30K男咬牙「給微薄孝親費」被罵不孝

月薪40K一半要給媽！獨生妹崩潰

月薪40K一半要給媽！獨生妹崩潰

關鍵字：

琪琪情感說孝親費衣櫃

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面