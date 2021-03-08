每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

▲女子見母親寒夜只穿薄棉衣心疼不已。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

許多人出社會後，在能力範圍內會給孝親費，以回報父母養育之恩。大陸一名女子在婚後，每個月給母親1000元人民幣（約4300元新台幣）當做孝親費，今年過年她回家探望母親時，打開了媽媽的衣櫃，發現連一件像樣的厚衣服都沒有，才知道孝親費全被弟媳給拿走了，讓她氣得決定不再給母親錢，要改寄衣物和營養品。

經常分享情感文章的網易號「琪琪情感說」，近日分享一個真實案例，文中指出出生在農村的曉玲，因為父親早逝，從小由母親扶養她和弟弟長大，她小時候就發誓，長大要好好報答母親。初中才剛畢業，這名女網友就外出打工，還認識了現在的老公，兩人交往多年也結婚了，生活幸福美滿。

由於夫妻倆住的地方離老家很遠，不能時常回家探望母親，便和老公商量每個月寄1000人民幣給母親，當作孝親費，而老公也同意了。於是曉玲每個月寄錢給媽媽，「雖然錢不多，但也是我的一份心意，而且以農村的經濟水平，也差不多夠用了。」

▲曉玲發現衣櫃內連一件像樣的厚衣服都沒有。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

豈料，今年過年曉玲回家，發現母親在下雪的寒夜，居然只穿著破舊的棉衣，裡頭的棉花都還露出來了。怕媽媽會受寒，曉玲便推著母親進屋換衣，但打開衣櫃卻發現根本沒幾件衣服，衣櫃內連一件像樣的厚衣服都沒有，身上這件還是最厚的了。

曉玲便生氣的對母親說，「當初我都和妳說了，每個月給妳寄1000塊錢回來，就是希望妳能夠吃好點、穿好點，妳看妳現在過得像什麼話，我知道以前我們家窮，妳節儉慣了，但是妳現在捨不得吃捨不得穿，把那個錢存著，將來妳還能帶走呀？」

語畢，曉玲要媽媽把錢拿來買新衣，但媽媽不肯，也不講錢的下落，最後曉玲只好放話說「以後我再也不回來了」！媽媽才坦承，錢是被弟媳拿走了。原來弟媳知道大姊每個月都會寄錢，便用各種理由向母親要錢，女網友本打算去找弟媳理論，但媽媽怕一家人撕破臉，她只好無奈放棄，也決定不再寄錢給媽媽，改寄些衣服和營養品，以免又讓弟媳搶走。