陽明交大正式合校！學生近2萬人　新校長林奇宏：打造10年計劃藍圖

▲教育部今天舉行國立大學新任校長交接典禮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

陽明交通大學今（1日）正式合校，合校後首任校長由曾為台北市政府、新北市政府衛生局局長的林奇宏出任，林奇宏也表示，希望100天後產出具10年願景的3年計畫。

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▲教育部長潘文忠。（圖／記者蔡玟君攝）

教育部1日舉辦國立大學卸任、新任校長交接布達典禮，新任校長包括國立台灣科技大學顏家鈺、國立暨南國際大學武東星和今天正式合校的陽明交通大學林奇宏。教育部部長潘文忠表示，陽明交通大學是第一所由下而上自主合併成功的案例，校舍橫跨5個縣市、9個校區，學生人數近2萬人，教職人員也有近1300人，是高教發展重要里程碑。

▲陽明交通大學合校後首任校長林奇宏（上圖左起1）。（圖／記者蔡玟君攝）

陽明交通大學合校後首任校長林奇宏除曾任雙北衛生局局長，並曾擔任台灣聯合大學系統副校長、國立交通大學智慧醫療推動中心主任、國立陽明大學國際事務處國際事務長，擁有豐富經歷。林奇宏表示，希望在最短時間能爭取兩校師生認同，因此將啟動「一樹百穫計畫」，目標百日後產生有共識基礎、具有10年願景的3年計畫藍圖，待未來有新的作為後，大家對學校的印象也會改變，他也認為沒有任何一所學校能在各領域都是第一名，要更個別化描述頂大，每個人都可以成為第一名。