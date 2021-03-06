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3口味一次吃！必勝客全新「海鮮筆管麵」放了滿滿鮮蝦、魷魚圈

▲▼必勝客推全新「海鮮系列紙包筆管麵」。（圖／業者提供）

▲必勝客推全新「海鮮系列紙包筆管麵」。（圖／業者提供，下同） 

記者蕭筠／台北報導

筆尖麵有新口味了！人氣連鎖比薩品牌「必勝客」去年宣布跨界賣起義大利麵，3經典肉肉口味可是掀深受不少鐵粉喜愛，而這次為滿足海鮮控，強勢推全新海鮮系列筆管麵共3口味，每一款可都放進滿滿鮮蝦、魷魚圈條、蛤蜊等配料，即日起正式登場。

▲▼必勝客推全新「海鮮系列紙包筆管麵」。（圖／業者提供）

▲海鮮系列紙包筆管麵有3口味選擇。

必勝客全新「海鮮系列紙包筆管麵」登場，這次同樣有3款海鮮口味，其中，首推這盤「波隆那海鮮」，筆管麵吸附著滿滿波隆那肉醬的酸甜美味，搭配鮮蝦、Ｑ彈魷魚圈及花椰菜，打造豐富滋味，再來的「奶油海鮮」充滿濃郁奶香味，配料有去殼蛤蜊、魷魚條及花椰菜，最後是「羅勒海鮮」，選用羅勒加上帕瑪森起司、特極鮮奶油製成的青醬沾滿筆管麵，再放進魷魚圈、魷魚條與去殼蛤蜊，用料毫不手軟還都能吃到滿滿海味，即日起正式開賣。

▲▼漢堡王推薯條巧克力聖代。（圖／業者提供）

▲漢堡王限時1周推薯條巧克力聖代。

另，在新加坡掀起轟動的「薯條巧克力聖代」台灣也吃得到了，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）強勢推出這款罪惡聖品，香濃的冰涼冰淇淋搭配熱騰騰薯條，再淋上了滿滿巧克力醬，一冰一熱的衝擊美味加上鹹甜口感，打造最新獵奇滋味，3月8日至3月14日限時1周快閃登場，提醒台積電、兒童樂園、樹林秀泰門市未上市。

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