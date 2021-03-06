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指揮中心證實「台灣輸出」越南+1！檢疫期滿確診　急追國內接觸者

▲▼指揮中心1/27記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

越南昨晚通報6例境外移入病例，其中一人是「中國籍專家」，但經查該名患者所搭乘的是2月19日從台灣飛往胡志明市的長榮航空班機。針對越南疑似出現台灣輸入個案，指揮官陳時中表示，該病例為台灣籍，報導可能有誤，出境前與入境次日檢驗都是陰性，但期滿前採檢卻變成陽性，指揮中心已取得聯繫，會調查在國內接觸者情況。

陳時中表示，越南個案為台灣籍人士，有取得一定程度的聯繫，2/17出境前在台中榮總檢測為陰性，2/20到越南次日檢驗也是陰性，但在3/4檢疫期滿檢驗卻變成陽性。在越南期間，他在檢疫旅社隔離，沒有與他人有所接觸，目前還在旅館裡面，還沒有到醫院去。

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此外，越南先前有傳出4例與台灣輸出陽性個案。發言人莊人祥表示，在早期有與案件審視，先前分別為40多歲男性與30多歲女性，都是越南籍，研判是在集中檢疫時被感染。第三例也是越籍30多歲女性，在12月31日離境，1月1日在檔地採檢陰性，1/8又變陽性，後調查在台接觸者9人，PCR、血清抗體都是陰性。最後一位是30多歲女性，在當日檢驗陰性，第二日檢驗也是陽性，在台接觸者檢驗都是陰性。

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