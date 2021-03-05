台61線連環撞釀2死！重車多害傷亡慘　「3方法」加強取締增測速

▲台61線日前發生連環撞事故。（圖／記者林振民攝）

記者李宜秦／台北報導

台61線西濱快速公路於109年全線通車，然而沿線事故頻繁，日前更發生車輛連環撞的嚴重事故，交通部公路總局表示，因行經多處工業區及港口，大型重車比例高，發生事故亦將導致嚴重傷亡，為提升交通安全，將於沿線增設3處地磅站，加強取締超速違規車輛，另投入35億優化西濱快速公路。

公路總局今日內政部警政署、交通部道路交通安全督導委員會、各縣市警察局等，共同針對車輛違規超速及大型重車管理等議題研商，即日起加強執法，遏止違規行為。

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針對台61線超速違規嚴重，公路總局已協調各縣市警察局提高見警率，包括增加警車巡邏頻率、增設測速照相標誌、利用現有固定測速照相或以移動式測速設備執行超速取締等；中長期則評估增設固定式測速照相及其他科技執法設備等。

▲交通部下令優化西濱快速公路安全設備。（圖／交通部）

在重車管理方面，公路總局已規劃於台61線沿線北、中、南部地區各增設1處地磅站，其中北部桃園蘆竹地磅站已完工，該局將與桃園市政府警察局配合加強執行超載違規取締。

中部臺中清水及南部雲林麥寮等2處地磅站預計今(110)年年底前完工，在地磅站完工前或其他未設置地磅站之路段，將由各縣市警察局以活動式地磅執行機動式巡邏，另亦擇定適當地點由監理單位會同警察單位辦理聯合稽查，並增加稽查頻率及提升執法強度，若發現疑似超載車輛將逕行取締。

另外，為提升台61線西濱快速公路整體服務水準，交通部將於本(3)月底前邀請專家學者赴台61線沿線辦理現場會勘，針對路面品質、智慧運輸及交通安全等面向提供後續改善建議，預計投入35億優化西濱快速公路，提供民眾更安全便捷的行車環境。