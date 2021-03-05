　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台61線連環撞釀2死！重車多害傷亡慘　「3方法」加強取締增測速

▲▼台61線,大潭段空拍。（圖／記者林振民攝）

▲台61線日前發生連環撞事故。（圖／記者林振民攝）

記者李宜秦／台北報導

台61線西濱快速公路於109年全線通車，然而沿線事故頻繁，日前更發生車輛連環撞的嚴重事故，交通部公路總局表示，因行經多處工業區及港口，大型重車比例高，發生事故亦將導致嚴重傷亡，為提升交通安全，將於沿線增設3處地磅站，加強取締超速違規車輛，另投入35億優化西濱快速公路。

公路總局今日內政部警政署、交通部道路交通安全督導委員會、各縣市警察局等，共同針對車輛違規超速及大型重車管理等議題研商，即日起加強執法，遏止違規行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對台61線超速違規嚴重，公路總局已協調各縣市警察局提高見警率，包括增加警車巡邏頻率、增設測速照相標誌、利用現有固定測速照相或以移動式測速設備執行超速取締等；中長期則評估增設固定式測速照相及其他科技執法設備等。

▲▼交通部下令優化西濱快速公路安全設備。（圖／交通部）

▲交通部下令優化西濱快速公路安全設備。（圖／交通部）

在重車管理方面，公路總局已規劃於台61線沿線北、中、南部地區各增設1處地磅站，其中北部桃園蘆竹地磅站已完工，該局將與桃園市政府警察局配合加強執行超載違規取締。

中部臺中清水及南部雲林麥寮等2處地磅站預計今(110)年年底前完工，在地磅站完工前或其他未設置地磅站之路段，將由各縣市警察局以活動式地磅執行機動式巡邏，另亦擇定適當地點由監理單位會同警察單位辦理聯合稽查，並增加稽查頻率及提升執法強度，若發現疑似超載車輛將逕行取締。

另外，為提升台61線西濱快速公路整體服務水準，交通部將於本(3)月底前邀請專家學者赴台61線沿線辦理現場會勘，針對路面品質、智慧運輸及交通安全等面向提供後續改善建議，預計投入35億優化西濱快速公路，提供民眾更安全便捷的行車環境。

ET快訊
分手想解悶！19歲好姐妹醉倒　遭男網友輪番撿屍性侵
快訊／北市私校爆墜樓意外！　22歲女10樓墜下命危
影片曝光！淡水22歲警疑見違規　迴轉盤查遭對向車撞飛
破百萬訂閱！超狂台YouTuber「沒露臉沒說話」　觀看次數

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花10元夾到彌豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

首批AZ新冠疫苗5萬人先打！　長庚超前部署成立「接種推動團隊」

台61線連環撞釀2死！重車多害傷亡慘　「3方法」加強取締增測速

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相：就是瞧不起

仿生材料開發新突破！中興大學用二維材料賦予元件感知能力

戴哪個顏色口罩最有安全感　研究發現不是常見的藍綠

【廣編】幸福企業！P＆G寶僑家品全薪產假14週　每月50%工時可申請在家工作

噴135元「吃1飯1菜1湯」　他剛讀台大嚇回：果然是台北！網引戰

小GG超狂體位曝！「加1動作」秒上天堂　雞排妹嘗試後羞喊：真的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

花10元夾到彌豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

首批AZ新冠疫苗5萬人先打！　長庚超前部署成立「接種推動團隊」

台61線連環撞釀2死！重車多害傷亡慘　「3方法」加強取締增測速

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相：就是瞧不起

仿生材料開發新突破！中興大學用二維材料賦予元件感知能力

戴哪個顏色口罩最有安全感　研究發現不是常見的藍綠

【廣編】幸福企業！P＆G寶僑家品全薪產假14週　每月50%工時可申請在家工作

噴135元「吃1飯1菜1湯」　他剛讀台大嚇回：果然是台北！網引戰

小GG超狂體位曝！「加1動作」秒上天堂　雞排妹嘗試後羞喊：真的

快訊／22歲女歌手返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

《召喚圖板》聯名《反叛的魯路修》第二彈啟動　限時推出合作關卡與角色

蕭告田裡狂奔嗨翻！　突踢爸一腳「蓋泥土印章」褲子秒毀他傻眼

2021美白保養化妝水、精華液、面膜完整推薦！乾淨、透亮才是正解

直擊／竹子湖3間海芋開6成↑！走進任意門裡賞花、最大海芋園在這

花10元夾到彌豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

高中木聯／林詔恩滑球制敵MVP　董子恩選秀平常心猛打秀

亞灣區塞10重劃區　豪宅價站穩5字頭！力壓美術館區

明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

揭秘解放軍預算　張競：去年軍費100%支出不可思議

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

花19.9萬元「1000個福袋開箱」　獎項傻眼！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

哪個名人外遇最震撼？鄉民狂推他：超猛

福原愛江宏傑假恩愛換業配！鄉民女神：真噁

史上新低！台灣元月新生兒不到1萬人

父欠債2000萬想調頭寸　他退妻月子中心賣車崩潰還債

iPhone真的會竊聽！廣告驚見聊天內容

快訊／北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」

福原愛道歉日網不接受！留言轟炸「印象破滅」

更多熱門

相關新聞

西濱快優化方案　交通部狠砸35億

西濱快優化方案　交通部狠砸35億

西濱快速公路日前發生連環追撞的重大事故，交通部今日召開會議研商，交通部長林佳龍指示，針對道路工程改善提升安全部分，除全線增設氣象偵測設備，交控系統整合將再增建車輛偵測器、閉路電視攝影機、電子標籤偵測器及資訊可變標誌共164處，另包括路面改善，預計共將投入35億元經費，打造準國道的安全品質。

西濱快北上路段14:15恢復全線通行

西濱快北上路段14:15恢復全線通行

空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

西濱油罐車撞貨車　驚悚畫面曝光

西濱油罐車撞貨車　驚悚畫面曝光

才剛洗完他愛車「突冒超man鬍渣」　暗黑真相曝

才剛洗完他愛車「突冒超man鬍渣」　暗黑真相曝

關鍵字：

西濱快速公路

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

福原愛「啊～」餵食高帥男！

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面