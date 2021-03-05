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快訊／台版特斯拉「7年沒做1輛車」　淳紳董座掏空4.8億移送北檢

記者劉昌松／台北報導

號稱打造台版特斯拉的淳紳公司，2017年發表電動汽車品牌「Thunder Power」後，至今沒有做出任何1輛車，董事長沈瑋卻涉嫌把申請專利被打槍的GPS技術作價到1.28億美元，取得子公司大部份TPHK股權後，再以多項不合常規交易，把純紳的資產和現金4.8億元挪到TPHK，調查局上午依違反《證交法》多項罪嫌將沈移送北檢。

▲▼ 沈瑋。（圖／記者劉昌松攝）

▲沈瑋入主淳紳公司號稱打造台灣特斯拉，卻7年沒做出1輛車。（圖／記者劉昌松攝）

沈瑋抵達北檢時，否認掏空，他說：「我主動配合調查，相信會還我清白，最後一點，我所賺的錢全部回到公司」，記者問：「車子什麼時候可以做出來？」沈瑋停頓了一下回答：「暫時沒有表示意見。」

沈瑋曾擔任爆發過禿鷹炒股案的勁永公司董事長，2014年間入主工具機製造商淳紳(原名力武電機，上櫃代號4529)後，停掉淳紳的工具機製造本業，對外號稱將發展電動汽車製造，甚至大動作參與法蘭克福、香港與上海車產，2017年在台舉辦「Thunder Power」品牌發表會，宣布首款作品 Sedan房車自245萬起，也曾和桃園市政府簽定合作意向書，和裕隆汽車簽定合作備忘錄。

▲▼淳紳公司董事長沈瑋配偶及該公司董事沈周令熊150萬元交保（左）。（圖／記者游宗樺攝）

▲沈瑋妻子沈周令熊150萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

但檢調獲報，沈瑋在2015年間，明知所握有的GPS技術被經濟部智慧財產局駁回，不準登記專利，卻仍拿著沒有價值的技術，作價1.28億美元，入股淳紳子公司TPHK(Thunder Power Hong Kong Limited，香港昶洧公司)，然後又另涉1個中間公司，宣布TPHK不再受控於淳紳，也就是讓TPHK不用再併入淳紳財報。

2015年至2019年間，沈瑋等公司高層陸續把淳紳公司的研發成果等資產，移轉到TPHK，接著再安排淳紳公司向TPHK採購「電池包專利使用權(約1.5億元)」、「代理銷售電動轎跑車(約1.4億元)」、「採購零組件(約1.3億元)」等，不合營業常規的交易，使淳紳公司大量資金流向TPHK，另外以特別獎金等名目，套取淳紳公司6000萬元資金，卻又不在股東會年報上揭露相關董事薪酬。

▲▼淳紳公司董事長沈瑋女婿、淳紳公司董事、董事長特助及融資併購合作處資深協理張子洋100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲沈瑋女婿、淳紳公司董事張子洋100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

台北地檢署檢察官陳照世懷疑沈瑋等人涉嫌違反關係人交易、隱匿財報、以及特別背信等《證交法》重罪，4日指揮調查局台北市調處，兵分12路，搜索並約談沈瑋、沈妻沈周令熊、沈的女婿張子洋，以及淳紳董事陳明煒、劉璧維、以及公司財會稽核等主管共12名嫌犯到案。

▲▼ 台灣電動車公司淳紳掏空4.8億元案，獨立董事黃文瑞 。（圖／記者劉昌松攝）

▲純紳獨立董事黃文瑞100萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

相關被告陸續移送台北地檢署由檢察官漏夜偵訊後，已經在5日凌晨命分別擔任淳紳董事的妻子沈周令熊150萬元交保、女婿張子洋100萬交保，獨董黃文瑞100萬交保，其他法務、財務、會計、稽核主管等7人分別50萬元到100萬元交保。

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