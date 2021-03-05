台中男「露鳥狂搓」下秒液體噴射亂甩！她見衣服一片白濁崩潰

▲阿傑被依法判處拘役50日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

台中一名男子「阿傑」（化名）日前某日突然在公共場所內，將褲子半脫下，公然將生殖器露出後，開始打手槍，之後還將精液甩到女子「小桃」（化名）身上，誇張又惡劣的行徑讓人髮指。對此，台中地院審理後，依法判其拘役50日，得易科罰金。

判決指出，阿傑日前基於公然猥褻之犯意，竟然在不特定人均得共見共聞的公共場所，將褲子半脫下後，在公共場所以手握住自身生殖器不斷上下撫摸、套弄，以此自慰直到射精的方式進行猥褻行為，更誇張的是，阿傑進行完自慰行徑後，還將射出的精液，甩到一旁的小桃身上，噁心的行徑讓小桃當場嚇壞。

警方根據監視器畫面，循線將阿傑逮捕到案，而阿傑被捕後對於犯行坦承犯行不諱。法官認為，阿傑公然打手槍、將精液甩到小桃身上的行為，已經嚴重侵害對方的性自主權，且破壞社會大眾進出公眾場所的安寧秩序，行為殊不可取，念及其犯後坦承犯行，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依法給予判刑並諭知易科罰金標準。對此，台中地院審理後，依犯公然猥褻罪，判處阿傑拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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