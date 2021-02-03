台南6死車禍「提國賠會成？」　律師鐵口曝結局...扯出1關鍵人物

▲車已撞爛成廢鐵。（圖／記者林悅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台南台江大道重大車禍事故，造成3對情侶、1犬身亡悲劇，其中某位死者姑丈質疑，是道路設計不良才釀禍，擬提國賠。對此，律師林智群直言，國賠是不會成的，同時也曝光最可行的一條路，「借車的人也脫不了關係！」

針對台南6死車禍，林智群指出，一般這種案子有3條路可走，首先是死者家屬提及的國賠，「無照駕駛，路不熟，速限50公里的地方開破百，再來怪馬路設計不好？國賠本來就是不好打的案子，這情況又是駕駛的問題，告國賠是不會成的！」

至於告駕駛或其父母，他直言，「駕駛已經死了，他又已經成年，沒辦法找他父母負責，除非駕駛有財產，那就可以告他的繼承人（父母），不過他的父母只會在遺產範圍內負責。」

▲16歲羅女和18歲楊男才剛陷入熱戀1個月，沒想到就此共赴黃泉。（圖／羅女姊姊提供）

最後是「告車輛所有人」，林智群表示，這是一條可行的路，「與其花時間打國賠，還不如走這條路，因為出借車輛，本來就應該確認對方有駕照，隨便出借車子給無照的人，不啻將所有用路人置於風險之中，後面發生車禍，借車的人也脫不了關係！況且發生車禍就算了，還死6個人，這包真的很大！」

對此，網友們紛紛回應，「鬼島的日常不就是先檢討別人，然後千錯萬錯都是別人的錯」、「只慶幸他們那一車沒撞到無辜路人」、「所以車是誰的」、「好衰喔」、「無照，一般公路時速開100，還要求國賠？如果會反思、反省，理性用腦並自我提醒，大概就不會發生這樣的事了」。

▼王男無照向友人借車，載5名朋友出遊，卻自撞身亡。（圖／記者林悅攝）