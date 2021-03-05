花19.9萬元「1000個福袋開箱」　獎項傻眼！她獲成就感：是一種病

▲來了兩輛貨車，把1000個福袋卸貨！（圖／陳姓女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

日前本站報導《砸5萬買280個福袋！她曬「超狂開箱照」笑了：家裡快變侏羅紀公園》，一名女網友花了5萬5720元買福袋，可惜只中了11個小獎，而本尊最近又砸了19萬9000元，再購入1000個福袋，戰果雖然比上一次還慘，但原PO暖心把獎項送給弱勢家庭，內心得到的回報可比中賓士還滿足。

陳姓女網友在臉書《囤積症之斷捨離》分享超狂之舉，最近她又在購物1000個超商福袋，豪花了19萬9000元，當天還來了兩輛大貨車，一箱一箱卸貨，寬敞的倉庫頓時塞滿了紅色福袋。

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原PO與女兒拆到手快廢了，然而中獎內容卻是讓人跌破眼鏡，「毯子3個、小背袋1個、優衣庫衣服1件、居家服1套、海賊王搥背棒1支」，等於只中了7樣，剩下9993個福袋都是銘謝惠顧，「我原本是預計小獎應該30多個」。

至於最大獎是市價260多萬的賓士GLC200，可惜原PO仍與名車無緣，但原PO依舊感到開心，直呼自己有囤積症，「很享受買福袋、拆貨，以及轉賣福袋食物的過程，可以紓解壓力...」

▲原PO直呼，拆福袋超舒壓！（圖／陳姓女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO坦言，除非中賓士車，否則真的難獲利，一轉念乾脆把糖果與食物分給弱勢家庭，「裡面的東西低廉的出清給需要的人，一部分捐贈給認識的團體，我得到拆福袋的舒壓，還有看到別人有很便宜的東西拿的開心！」

文章曝光後，底下網友狂刷一排讚，「其實只要你高興，負擔得起，這樣就很好，而且你還把禮物捐出去，你超棒」、「就是一種娛樂，你還都整整齊齊分類排放好，出國花十多萬，也沒能留下什麼（除了回憶＞若老年痴呆也都不剩了），算起來拆福袋還比較有經濟效益」、「 不過我覺得應該是收納整理強迫症，有錢就是任性 」、「我過年我也有買了好幾個福袋給女兒拆福袋，買1000個要拆好久吧」。

▼原PO拿到1000份的糖果餅乾！（圖／陳姓女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

