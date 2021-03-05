7-11最新4款春季口罩！櫻花熊大、Kitty太萌　全家有限量航海王口罩

▲最新三麗鷗、LINE FRIENDS櫻花口罩。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

繼上次推出6大限定肖像口罩之後，7-11又有最新萌系口罩了，這次推出2款三麗鷗以及2款LINE FRIENDS口罩，還特別以「櫻花」為主題，口罩上印滿粉嫩的櫻花，還能看到超萌熊大、兔兔和三麗鷗經典人物。全家則是推出全新2款航海王口罩，各限量25萬份，絕對不能錯過。

7-11這次推出的口罩分為實體門市以及OPEN POINT APP販售，實體門市自3/8起能買到「三麗鷗萬花筒口罩」，顏色繽紛搭配蒂芬妮綠耳繩戴起來超顯眼，還有另一款「LINE FRIENDS運動會口罩」，熊大和兔兔換上運動裝打棒球和網球，粉絲一定要收。

▲3/8起7-11門市開賣三麗鷗萬花筒和LINE FRIENDS運動會口罩。



OPEN POINT APP自3/10上午11點起能買到「LINE FRIENDS櫻花口罩」，熊大、兔兔和莎莉置身櫻花林中，看起來超夢幻，3/17早上11點起登場的則是「三麗鷗櫻花口罩」，除了Hello Kitty、雙子星和布丁狗之外，還能看到酷企鵝和大眼蛙的蹤影。

全家則是推出全新「航海王」口罩，有超萌粉色喬巴款及黑色LOGO款2種選擇，其中粉色口罩印上了可愛的喬巴肖像，搭配深淺不一的櫻花，應景又療癒，而另一LOGO款是選用黑色口罩與滿滿圖像結合，神秘又酷炫，這2款口罩各限量25萬份，無提供個別販售，即日起至3/23於門市購買指定商品滿額加購，售完為止。

▲全家推航海王口罩。（圖／全家提供）

