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台灣自由度94分高居亞洲第二　外交部：值得國人驕傲與珍惜

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

針對「自由之家」發布「2021年世界各國自由度調查報告」(Freedom in the World 2021)對台灣評比，以94分高居亞洲第二。外交部發言人歐江安4日表示，這足以驗證台灣追求民主、自由及人權價值理念普獲國際社會肯定，值得我國人驕傲與珍惜。

美國非政府組織「自由之家」(Freedom House)於3日公布的世界各國自由度報告，再度將台灣列為「自由」國家，依據其自由度調查報告的評分內容，我國自由度總分相較於去年的93分，以94分的高分，在亞洲國家排名第二，僅次於日本的96分。

對此，歐江安表示，評比足以驗證台灣追求民主、自由及人權價值理念普獲國際社會的肯定，值得我國人驕傲與珍惜。她指出，未來台灣將持續深化自由、民主與人權，與理念相近國家攜手合作，繼續協助世界各國及所有人獲得自由，為亞太地區及全球的民主、開放與繁榮作出貢獻。

這項報告評比有2項指標，「政治權利」（Political Rights）滿分40分，「公民自由」（Civil Liberities）滿分60分，台灣2指標得分分別為38分及56分。

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