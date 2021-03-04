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香港或跟進禁台灣鳳梨！　漁護署：若發現病蟲害將拒入境

▲▼民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸從3月1日開始終止台灣鳳梨銷往中國大陸，主因是認為台灣鳳梨上有介殼蟲。香港漁護署表示，會密切留意有關情況，若進關貨櫃發現帶有病蟲害，漁護署會拒絕有關貨物入境，並立即進行除害處理、銷毀貨櫃。

鳳凰網引述《海峽導報》報導，香港漁農自然護理署表示，正密切留意台灣植物貨櫃進關情況，將加強檢疫進口水果有害生物。大陸已自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，香港漁農自然護理署也將跟進加強檢疫。

漁護署指出，根據《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》（第207章）（《條例》），進口供食用的水果（包括鳳梨）到香港的人士不需要向該署申領《條例》下的植物進口證，貨儎入境時亦無須附有由出囗地發出的植物檢疫證明書。

大陸宣布3月1日起禁止進口台灣鳳梨，掀起政治人物號召挺台農的宣傳行動，但也遭到外界質疑「治標不治本」，擔心「鳳梨只是開始」。

根據《中央社》報導，台灣外銷的鳳梨佔總產量的1成，其中銷往大陸佔95.2%，近3年銷中12萬2876公噸、產值1億5523.2萬美元，也就是拉抬1成銷量可穩價。

這次被暫停輸入中國的鳳梨，主產區依序為屏東縣（占30%）、高雄市（占14%）、台南市（占14%）、嘉義縣（占13%）、南投縣（占12%）及花東等地區。盛產期為3月底到4、5月間，6月差不多尾聲。

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